Del Oscar benéfico a las críticas despiadadas

Las galas benéficas para la Asociación de Distrofia Muscular fue una suerte de nuevo lanzamiento de la figura de Jerry Lewis. Allí bromeaba, recordaba y presentaba invitados, compartía historias sobre niños enfermos y concluía con su himno personal: la balada "You'll Never Walk Alone". Desde la década de 1960, los teletones (como se llama a los eventos benéficos en Estados Unidos) recaudaron unos 1.500 millones de dólares, incluyendo más de 60 millones en el 2009.

En 2011 anunció que dejaría de ser el anfitrión, pero que seguiría presidiendo la asociación a la que se unió hace 60 años.

Sus esfuerzos para recaudar fondos le merecieron el Premio Humanitario Jean Hersholt en la ceremonia de los Oscar del 2009, un honor que dijo que le tocaba "el corazón y lo más profundo del alma".

Pero el teletón también fue criticado como sensiblero y explotador de niños, conocidos como "los niños de Jerry".

Un niño que fue imagen de la distrofia muscular en los 60, Mike Ervin, hizo años después un documental titulado "The Kids Are All Alright", en el que alegó que Lewis y la Asociación de Distrofia Muscular lo trataban a él y a otros como objeto de lástima y no como una persona real.