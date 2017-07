De "Sex and the City" hasta Amherst

Cynthia Nixon estuvo cuatro años preparando el personaje de Emily Dickinson y admitió algún paralelismo entre este y el de Miranda (en la foto, la segunda desde la derecha), que interpretó durante seis temporadas en "Sex and the City", ambas con una gran dignidad y determinación. "Las dos son inteligentes y disciplinadas", dijo, "pero Miranda hizo carrera en un mundo de hombres y tiene esa armadura masculina, mientras Emily es lo contrario, y ésa es una de las razones por las que los editores no respetaron su trabajo, porque era demasiado feminista y femenina", consideró. El director Terence Davies dijo que mientras escribía el guion de "Una serena pasión" veía capítulos de "Sex and the City" con el sonido apagado para ver su trabajo. "Sus expresiones eran las más auténticas", elogió.