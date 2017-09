De Mónaco a Vicuña y el motorhome: el mano a mano imperdible de Pampita con Rial

En el que probablemente haya sido su primer móvil en vivo con Intrusos, Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó este jueves un extenso mano a mano con Jorge Rial y su equipo en el que repasó diversos aspectos de su vida personal y su multifacética trayectoria artística. Así, durante más de media hora habló de la relación con los medios, el romance con Juan "Pico" Mónaco, los diez años compartidos junto a Benjamín Vicuña y hasta aquel recordado "episodio del motorhome", que marcó el final de su matrimonio con el actor chileno.

"Yo no siento que haya un cambio. Siempre traté de ser respetuosa del trabajo de los demás. Antes me costaba que hablaran de mis cosas personales, pero después del nacimiento de mi primera hija traté de cambiar la cabeza. Con el tema de los colegas soy muy respetuosa y siempre trato de que vuelvan con el material", señaló Pampita al hablar de cómo es su trato con la prensa. De todos modos, reconoció: "Tal vez ahora estoy más alegre porque es un año hermoso y la predisposición es diferente".

Además de reconocerse como una persona muy "pasional" y que se enamora de sus proyectos, también afirmó que no arrepentirse "de nada de lo que transité en mi vida". En ese aspecto, tampoco eludió responder sobre un hecho que, en su momento, cobró enorme trascendencia mediática: haber descubierto a su ex, Benjamín Vicuña, junto a la China Suárez en una situación íntima en el recordado "motorhome".

"No me arrepiento de nada porque las cosas surgen como tienen que surgir y las emociones te atraviesan. Uno puede tener control de muchas cosas, pero hay veces que lo que estás sintiendo es más fuerte que todo. Y la verdad es que trato de no sentirme culposa de nada. En las situaciones de dolor más desgarrador, siempre traté de hacer lo mejor. Lo que pasó, pasó, y que hay que seguir viviendo", afirmó.