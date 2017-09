De la presión del fracaso a la violencia de género

En "Zama", el protagonista sufre la presión del fracaso y el naufragio de sus expectativas. Estas sensaciones _que también atraviesan a muchos hombres en la sociedad actual_ son para Lucrecia Martel el origen de la violencia de género. "Las mujeres tenemos mucha experiencia frente al fracaso, porque es muy probable que no puedas hacer tu carrera si tuviste unos cuantos hijos o si no tenés una determinada situación económica. Las mujeres estamos muy acostumbradas a tener que cambiar de planes", afirmó la directora. "Los varones, en cambio, debido a unas oportunidades económicas que ya no existen, están mucho más expuestos al fracaso", señaló. "Creo que, en el fondo, eso es la violencia de género. Cuando todo naufraga en las expectativas sociales, hay una fantasía en la que los hombres se refugian mal, que es la pareja y el amor, porque la adoptan como una posesión. Y para personas que vienen fracasando constantemente, que una relación de amor se les agote se convierte en algo insoportable", opinó.