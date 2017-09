Darín se alzó con el premio a la trayectoria en el Festival de San Sebastián

Ricardo Darín enamoró a la cámara ya desde niño. El actor porteño no sumaba ni diez años cuando debutó en la televisión y, desde entonces, su mirada líquida y un talento fuera de dudas lo han llevado a protagonizar algunos de los títulos esenciales de la cinematografía argentina.

Hoy, el Festival de San Sebastián homenajeó a uno de sus intérpretes más queridos entregándole el Premio Donostia a toda su trayectoria. "Ésta es el tipo de situación que obliga a mirar un poco hacia atrás", dijo en la abarrotada conferencia de prensa. "No soy muy amigo de hacer revisiones históricas", explicó, "pero uno se encuentra con muchísima gente e ineludiblemente va recordando sensaciones, abrazos, amores y es muy lindo". Con todo, añadió, no necesita premios para sentirse querido "en esta tierra tan familiar".

"Los actores no nos soportamos, nos gustan otros", ironizó en una rueda de prensa donde quedaba clara su sintonía con quienes preguntaban. "Cuando uno ve un trabajo terminado se fija mucho más en qué podría haber hecho, es un poco autodestructivo", explicó. "Uno rechaza la posibilidad de juzgarse a sí mismo. El ejercicio de jugar a ser otro es la parte más divertida de nuestro oficio, pero verte plasmado puede ser traumático".

Como parte del homenaje, el Zinemaldia proyecta hoy "La cordillera" (Santiago Mitre), estrenada en el pasado Festival de Cannes y en la que Darín encarna a un ficticio presidente. Sin embargo, dar el salto a ese ruedo, como hizo su colega Arnold Schwarzenegger —estrella de la jornada anterior—, le resulta impensable. "No tengo la suficiente frialdad como para estar en un territorio tan minado", afirmó.

Preguntado por su nuevo look, con el pelo y la barba mucho más largos de lo habitual, Darín bromeó que la vitamina que toma se le "fue de control". Lo que sucede —continuó en su habitual tono bromista— es que Asghar Farhadi no tiene claro qué imagen quiere para su personaje en "Todos lo saben", que rueda junto a Javier Bardem y Penélope Cruz. "Por eso me tiene como un homeless y no me deja quitarme esta peluca", añadió.

Objeto de un indudable cariño recíproco con España, Ricardo Darín fue la indudable estrella de la jornada en el festival donostiarra.