"¡Daniel me hizo el regalo que deseo de toda la vida!", reveló Pamela David que cumplió 39 años

Pamela David cumpli贸 hoy 39 a帽os. En 1978 la conductora naci贸 en C贸rdoba para luego mudarse con su familia a Santiago del Estero. Ahora instalada en Buenos Aires, celebr贸 su aniversario junto a su familia y mostr贸 el regalo que le hizo su esposo, Daniel Vila.





En su cumplea帽os n煤mero 39, Pamela charl贸 con PrimiciasYa.com y cont贸 c贸mo vive su presente personal y profesional: "Todav铆a me est谩n mimando. Me cuesta levantarme de la cama porque me trajeron el desayuno. Me agarra muy tranquila, muy feliz... Le dec铆a a Daniel que ten铆a ganas de pasar el d铆a con la familia, anoche adelantamos los relojes porque los chicos tienen colegio y me saludaron antes", sostuvo.

Consultada por los regalos que recibi贸, David cont贸 que su esposo le hizo el obsequio que siempre dese贸: una m谩quina de coser Singer de las antiguas. "Y Daniel me hizo el regalo que deseo de toda la vida y no la consegu铆a. Es una m谩quina de coser del a帽o del 帽aupa. 隆Est谩 buen铆sima! Me la mand贸 a restaurar y al service. 隆Cose perfecto! 隆Estoy feliz con mi chiche!", enfatiz贸.

Por 煤ltimo, la conductora de "Pamela a la tarde" expres贸 c贸mo se siente con las llegada de los 39: "Me encuentra m谩s madura pero disfrutando. A lo mejor cuando pasa el tiempo uno no se da cuenta de disfrutar. De valorar cada cosa que uno tiene. Y este a帽o particular me pasa eso, disfruto cada d铆a. Desde que me levanto y cuando me acuesto hago el balance como cuando uno lo hace en todos los cumplea帽os, bueno, eso lo hago todas las noches. Y disfruto mucho de cada d铆a, de compartir, de pasar el tiempo con la familia, de tener un trabajo que amo hacer con compa帽eros que son los mejores... 隆Qu茅 m谩s puedo pedir... soy muy, muy, muy feliz!".

