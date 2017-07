Cuánto cobró Natacha Jaitt para contar los detalles del escándalo con Diego Latorre

Apenas estalló el escándalo de los chats con Diego Latorre, la polémica Natacha Jaitt gritó a los cuatro vientos que contaría detalles de la relación prohibida sólo si le pagaban 100 mil pesos. Lo cierto es que no pudo conseguir su empresa.

Pasaron los días y Natacha no apareció en ningún programa televisivo. Seguía asegurando que hasta que no apareciera esa cifra de dinero ella no rompería el silencio. Sin embargo, hace unos días habló en vivo y reveló detalles de la relación.

Si bien las primeras versiones indicaban que había cobrado por aparecer en la televisión, se supo que cerró con los programas con una promesa de canje por electodomésticos.

Así terminó la historia. Natacha accedió a aceptar un canje porque los 100 mil pesos nunca aparecieron.