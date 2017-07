"Cuando tenía 4 años ya era vegetariana y me pegaban para que coma carne", confesó Nacha Guevara

La actriz Nacha Guevara se encuentra escribiendo sus memorias y, en un programa de radio, recordó momentos de su infancia y la relación con su familia. Algunos testimonios fueron muy duros.

Sobre el proyecto, comentó que el libro repasará sus memorias en forma de relatos cortos en los que recuerda su infancia, a su abuelo y que siempre fue una chica "muy rara".

Al momento de hacer hincapié en su infancia, Nacha volvió a indicar que era "una nena rara" y relató: "Cuando tenía 4 años ya era vegetariana y me pegaban para que coma carne". "Nací vegetariana. Mi madre batalló mucho y yo también. Recibí grandes palizas", amplió en declaraciones al programa "Agarrate Catalina" de radio Ciudad de Buenos Aires.

"Yo no quería comer carne y tuve una presencia de un abuelo elegido que era vegetariano, y era un hombre muy bondadoso, vegetariano, naturista. A él le gustaba hablar de la vida, y eso me influyó. Ahora creo que si me golpearan o me castigaran tanto para que desista de algo en lo que creo, no creo que lo soportaría. Pero esa nena sí podía", concluyó.