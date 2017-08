"Cuando te guardás los problemas te enfermás"

Después de un año de éxito en la calle Corrientes de Buenos Aires, hoy llega a Rosario "Falladas", la nueva obra de José María Muscari que explora el universo femenino en tono de comedia desenfadada. Muscari conoce bien el mundo íntimo de las mujeres, y ya lo demostró en "Derechas", "Catch", "Extinguidas" y su adaptación de "La casa de Bernarda Alba". Esta vez el escritor y director se centra en cuatro amigas atravesadas por los problemas del amor, la edad, el sexo y el dinero. Cuatro amigas con personalidades muy opuestas que se aman y se cuestionan con la misma intensidad. El elenco está integrado por María Leal, Emilia Mazer, Patricia Viggiano, Mimí Ardú y Mariana Prommel.

"Es un grupo de amigas que se reúnen todos los jueves desde hace años. Como en todas las amistades surgen rispideces y problemitas. Entonces a dos de ellas se les ocurre llamar a una terapeuta como para que armonice un poco a este grupo. Lo que no se imaginan es que esta psicóloga está más loca que todas ellas juntas", contó María Leal a Escenario. "Yo hago el personaje de la psicóloga, que de todas maneras ayuda a las amigas en este trance", agregó.

Cada una de las "falladas" tiene un perfil determinado: Agueda vive sola y está divorciada. Ursula dice haber perdido su vida por la maternidad. Brenda padece la soledad, quiere ser madre y siente que el reloj biológico la corre. Y a Diana le cuesta todo tipo de vínculo. "Lo más importante para la psicóloga es descubrir que estas cuatro esquizoides se aman de verdad y realmente son amigas, y las cosas que les van sucediendo son comunes a todas las relaciones humanas", dijo Leal. "El tema dominante de la obra es que hay que aprender a sacar las cosas, a no guardarse nada, porque si te guardás las cosas eso te enferma. Hay que soltar todo, ir de frente y con verdad. Como dice mi personaje: «hay que sacar como quien saca una tripa gorda de la entraña de una vaca»", citó entre risas. "Esta es una comedia para reírse mucho, con toda la locura que tiene Muscari: hay música, canto y hasta baile. Es un gran show", afirmó la actriz.

Las amigas de "Falladas" rompen todas las reglas. Hablan de política actual, de diferencias sociales y de situaciones sexuales de forma explícita. "Son personajes un poco excedidos, sí, porque están en una sesión de terapia, entonces tienen que largar todo, hasta las cosas más íntimas", apuntó Leal. En ese sentido, la actriz dijo que confió plenamente en Muscari, con quien ya trabajó en "8 mujeres" y "Casa Valentina". "Yo con Muscari voy hasta el cielo", aseguró. "Es muy exigente, y también es un creativo imparable. Mientras estamos ensayando siempre agrega cosas nuevas. Es un chico muy trabajador y gracias a Dios tiene la humildad de los grandes", enfatizó.

María Leal acaba de cumplir 70 años, pero se mantiene en plena forma y en actividad. "Lo mío es genético", afirmó. "Mi madre tiene 98 años, sale a caminar todos los días, maneja su casa y está estupenda. No ve bien, pero bueno, es un toro. Ayer se cayó de traste en la casa de mi hermana y quiso levantarse sola, no quiso que la ayudaran", relató. "No tengo una rutina especial para cuidarme, al contrario, soy bastante reacia a las cremas y todo eso. Sí me cuido un poco en las comidas, porque encima en esta obra me han hecho una ropa al cuerpo que ni te cuento. Pero de pronto viene mi nieta y nos pedimos esas hamburguesas gourmet y me clavo una con fritas", contó entre risas. "No soy para nada obsesiva".

Polémica en la TV. Con cinco décadas de carrera, María Leal es reconocida sobre todo por su trabajo en la pantalla chica, desde el enorme éxito de "Grande pa" en los años 90 hasta su último trabajo en la televisión, cuando encarnó a una entrañable abuela rockera en "Viudas e hijos del rock and roll" (2014-2015). "Es bravo hacer televisión, porque te tenés que levantar a las cinco de la mañana, trabajás todo el día y llegás de noche a tu casa. Igual yo creo que hay que hacer televisión para mantener la vigencia. Es bueno que te vean", señaló.

La actriz también opinó sobre el conflictivo panorama de la ficción en la TV argentina actual. "Más allá de la cantidad de novelas extranjeras, lo que a mí me molesta es que ponen a competir a las tiras argentinas en un mismo horario. Eso me pone de la nuca. Que te vaya bien en el rating no sólo depende de la calidad. También tiene que ver con una cuestión de suerte, de que te baje el ángel. A mí el programa «Las Estrellas» me parece delicioso, las chicas están todas muy bien. Ahí están mis amores, que son Celeste Cid y Violeta Urtizberea, que son como hijas para mí, las amo. Se ve que el programa cayó en el tiempo justo. Porque es así, te toca o no te toca. «Grande pa» estaba programado para durar sólo los tres meses de verano. Y duró cuatro años con un éxito inusitado", recordó.

"Falladas" estará de gira por el interior hasta mediados de noviembre, y después hará temporada en Mar del Plata. María Leal también espera el estreno de "Sra. Haidi", una película de suspenso que protagoniza junto a Guillermo Pfening y María Abadi.