"Cuando descubrí infidelidades puse cuentas a mi nombre, hice negocios", confesó Mariana Nannis

Mariana Nannis viajó a Buenos Aires sin avisarle a Claudio Paul Cannigia. En su visita, se sentó en el living de Susana Giménez y largó algunas bombas. Reveló infidelidades y su desagrado hacia Loan, el novio de Charlotte.

"Acá se divierten más", reconoció sobre la llegada de sus hijos a la Argentina.

"Lamentablemente se puso de novia", disparó sobre Loan y Charlotte y dio a entender que no le gusta el novio.

Además, contó que su viaje comenzó en Madrid a hacer shopping y que "después me tomé un avión para venir acá".

Mariana Nannis con Susana



Luego, habló de su relación con el "Pájaro". "Existían muchas pu... alrededor de Paul", expresó sin tapujos. "Las chicas van atrás de la billetera", consideró. "Las chicas son todas retrasadas mentales", remarcó sobre las botineras.

Luego, reconoció que "en realidad el matrimonio depende de todo lo qe aguante la mujer", aunque confesó que una vez, su marido le "cortó las tarjetas". "Lo llamé y le dije de todo me cortaste la tarjeta. 'sí, porque no venís a donde yo estoy'", recordó.

Además, indicó que sufrió las infidelidades del exfutbolista. Cuando descubrió infidelidad, reveló qué fue lo que hizo: "Puse cuentas a nombre mío, hice negocios". Asimismo, remarcó que ella "siempre fui fiel".

Sin embargo, no todo fue color de rosas en su vida. Nannis reveló además que los padres de Claudio Paul no lo querían. "No me querían ellos y como no me querían dije no, si alguien no me quiere a mi, no quieren a mis hijos", comentó al justificar el porqué de la falta de contacto de sus hijos con sus abuelos paternos.

"¿Claudio aceptó eso?", le preguntó Susana. "Si sabés que no quieren a tu mujer, para qué la vas a llevar a donde no la quieren", respondió Nannis, que explicó que nunca se casó por la Iglesia porque a Caniggia no le gusta la institución.