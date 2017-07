"Creo que la cocina también sirve para sacar a los chicos de la calle"

"La cocina puede sacar a los chicos de la calle", dijo Donato de Santis. El cocinero y conductor destacó el rol social y laboral del arte culinario en la educación de los chicos, luego de iniciar la segunda temporada del ciclo y competencia gastronómica "Dueños de la cocina", que conduce con Narda Lepes y Cristophe Krywonis. "Dueños de la Cocina", que emite Canal 5 los sábados a las 22.45 y se repite los martes a las 21 por Discovery Home & Health, es una competencia que busca "al mejor chef" mediante una experiencia real que consiste en diseñar, elaborar el menú y manejar íntegramente un restaurante abierto al público, lo cual, según el italiano, es tan importante como ganar el programa.

Para Donato de Santis, la buena performance del programa se debe a que que "la gente se quiere identificar en un rol de ganador, ser el mejor y, así, manifestar sus sueños, porque se trata de una competición entre los televidentes, también".

Debido a ello, el cocinero sostuvo en una entrevista con Télam: "Esperamos mantener las expectativas de lo que hicimos porque es un buen comienzo, con mucha curiosidad en el contenido de un programa, que se va a poner cada vez más intenso y estimulante en competición para sacar un buen dueño de cocina".

— ¿Te sentís identificado con los participantes?

—Sí, por supuesto. Sobre todo cuando hacen cagadas y las tienen que arreglar (risas). Cuando uno empieza está lleno de arrogancia, pero también lleno de empuje y entusiasmo.

—¿Por qué creés que tiene tan buena respuesta del público?

—Porque se trata de la gran oportunidad para uno de los participantes, de lograr el sueño de tener un emprendimiento gastronómico, pero que se encuentra con grandes dificultades. Además, queremos que se den cuentan de que más allá del premio, está la preparación, lo cual es lo complejo del negocio.

—Es conocido tu fanatismo por Racing y el fútbol. Comúnmente se dice que el deporte saca a los chicos de la calle. ¿Creés que la cocina lo puede lograr?

—Sí, totalmente. Creo que la cocina también sirve para sacar a los chicos de la calle porque se trata una disciplina que otorga un orden y un esfuerzo a la vida, y que cuenta con una importante salida laboral.

—¿Fue justamente el fútbol lo que te ayudó a adaptarte al país como extranjero?

—El fútbol y la gente me ayudo a adaptarme. El fútbol fue un lenguaje que ayudó muchísimo a romper el hielo y a hacer reuniones. La idiosincrasia de la gente es muy parecida. Obviamente que extraño Italia (N de la R: De Santis es de Milán), como el clima y estar cerca del mar.

—¿La cocina no la extrañás?

—También. Extraño poder tener los ingredientes más a mano. Acá es un trabajo doble, hay que enseñar y compartir conocimiento y buscar proveedores. Es un trabajo de construcción, no solamente de cocinar. En Italia se cocina con pasión. Acá, también, pero a eso se le agrega la misión de encontrar lo necesario.

—¿Es un 'lo atamos con alambre'?

—(Risas) No tanto. Eso era más cuando llegué. Ahora hay más conciencia gastronómica, más entusiasmo, productos y tendencias.

—También participaste cocinando del programa "Racing Solidario".

—Sí, fue algo muy lindo. Ahora estamos arreglando para que vengan los chicos de las inferiores de Racing a cocinar a la fábrica. Es muy lindo poder estar todos juntos, compartir los colores de La Academia y ver cómo ellos se estimulan con la cocina.

—Sos hincha del Inter, también. Se habla de un partido entre Inter y Racing. ¿Quién te gustaría que gane?

—(Risas) ¡Qué difícil me la ponés! No quiero pensarlo, me ponés en un aprieto.

—¿Te gustaría que alguno de los chicos de las inferiores de Racing se diera cuenta de que su verdadera vocación es la cocina y no el fútbol?

—Está José Chatruc (N de la R: ex futbolista de Racing y uno de los integrantes de NET, por Fox), que hizo al revés y ahora es conductor de televisión. Son dos cosas distintas. El fútbol es lindo, pero si la pasión de alguno de los chicos es la cocina, me gustaría que venga.