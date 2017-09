"Creo que Barby está enamorada del Polaco que es dos veces más mujeriego que yo"

Francisco Delgado opinó de los sentimientos de Barby Silenzi -su exmujer- hacia el Polaco, luego de ser tildada como la tercera en discordia en la nueva separación del cantante con Silvina Luna.

"Yo quiero que Barby esté contenta, porque una mamá feliz va a hacer un hijo feliz. Si ella está feliz con El Polaco . Yo creo, fehacientemente, que a ella le gusta mucho el Polaco. Incluso no sé si no está enamorada. Habría que preguntárselo a ella. A mí, me dice que no, porque lo charlamos. Somos un poco compinches y ella me pregunta también con quién estoy. Pero yo creo que está un poco enamorada del Polaco", dijo el ganador de Gran Hermano 2015.

"Ella se quejaba de que yo era un mujeriego, pero se busca pibes que somos un poco complicados. El Polaco es dos veces más mujeriego que yo"

Luego argumentó su pensamiento: "¿Qué me hace pensar eso? A Barby la conozco hace seis años, uno después de ese tiempo genera una especie de simbiosis con el otro y, sin que el otro le diga nada, uno se da cuenta. Cuando la observo, veo cómo lo mira, cómo le habla, cómo lo defiende, porque el Polaco medio que la dejó tirada este año en el Bailando, y ella lo defiende. Entonces, por ahí hay algo. Y está bien. Bienvenido sea".

Además Delgado recordó que cuando era pareja de la bailarina, ella le reprochaba que fuera un "picaflor", y deslizó que volvió a elegir a un hombre con similares características.

"Ella se quejaba de que yo era un mujeriego, pero se busca pibes que somos un poco complicados. El Polaco es dos veces más mujeriego que yo. Yo le dije, 'vas a sufrir'. Las mujeres se enamoran de los hijos de puta. Si vos conocés a una persona como el Che Guevara, después no podés decirle que se corte la barba. No se cambia", analizó.

Sin embargo, la mamá de su hija no escapó a su crítica: "Que Barby tampoco se haga la mosquita muerta, porque a ella le gusta salir, joder y divertirse... Igual ella me jura que no está con el Polaco".