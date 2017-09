Con una imagen conmovedora, Selena Gómez reveló que se sometió a un trasplante de riñón

La cantante Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón y la donante fue su mejor amiga, Francia Raisa. Lo hizo público a través de una impactante foto en Instagram y un conmovedor mensaje.

La joven había sido diagnosticada de lupus, una enfermedad que había hecho empeorar su estado de salud en los últimos meses, hasta el punto que ha tenido que alejarse de los escenarios y de las promociones de su música.

"Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que estaba muy abajo durante parte del verano y me preguntaban por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estaba muy orgullosa", escribió la popular artista.

"Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del Lupus que padezco, y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud", agregó.

"Quiero compartir de forma honesta con vosotros mi viaje a través de los últimos meses. Hasta que pueda hacerlo quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo médico por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía", admitió en su Instagram.

La cantante dedicó un mensaje para su amiga: "No hay palabras para agradecer a mi amiga Francia Raisa lo que ha hecho por mí. Me ha dado el regalo y sacrificio definitivo al donarme su riñón. Me siento increíblemente afortunada. Te quiero tanto, hermana. El lupus continúa siendo una enfermedad incomprendida, pero se está consiguiendo progreso".