Con sabor cumbiero

Alejada de la cumbia pop de moda y como una brisa de aire fresco que llega desde la montaña colombiana, la música de Los Peñaloza arrasa y cautiva con sus ritmos orquestados.

La banda rosarina nacida en 2014 presenta su "Reventón cumbiero", una fiesta que hace bailar a los adeptos del género -y a muchos otros también- que se celebrará hoy, a las 21.30, en el Sum de Central Córdoba (San Martín 3250).

La orquesta de cumbia santafesina colombiana está compuesta por numerosos instrumentos que hacen al deleite musical: timbal, tumbadoras, güiro, guitarra y bajo eléctricos en la sección rítmica; saxofón alto, dos trompetas, trombón y clarinete en la sección de vientos; y tres cantores en la sección de voces.

La banda compartió escenario con el grupo de Chile, Chico Trujillo, y con la orquesta porteña La Delio Valdez, además de participar en los carnavales de Gualeguay. Durante el año 2016 formaron parte del ciclo "Hoy en mi barrio" del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el Monumento Nacional a la Bandera, entre otras tantas presentaciones que fueron llevadas a cabo en diversos escenarios de la escena nacional, festivales y eventos. Actualmente el grupo se encuentra realizando su primer trabajo discográfico, después de haber lanzado sus videoclips "Elsa" (2016) e "Igual a las demás" (2016) y próximamente presentarán "La Brava".

"Creo que hay un prejuicio sobre la cumbia, que ahora se cayó. No hay género musical malo, cualquier género se puede ejecutar bien o mal. En ese sentido, nosotros volvimos a la cumbia colombiana y santafesina, todo orquestado, alejado de la cumbia pop", reflexionó el cantante Jonatan Kreimer antes del show que compartirán esta noche junto a la banda De mochilas, de La Plata y el Dj Kbsounds.

—¿Cómo describen al "Reventón cumbiero" para alguien que nunca fue?

—El "Reventón cumbiero" es una fiesta para pasarla bien, es imposible no disfrutarlo. Primero, porque hay cumbia, así que es imposible no bailar, y segundo, que la gente va predispuesta a divertirse, nunca se genera una situación conflictiva.

—¿Cómo definen a su público?

—Justo en el último show que hicimos, vi a un amigo que es del palo de la música electrónica. Y cuando bajé del escenario le pregunté: "¿Qué hacés acá?" Y me dijo que había venido por un amigo y que no paró de bailar en toda la noche. Eso es lo generan Los Peñaloza. El primer reventón fue en el Distrito Siete, luego lo hicimos en la Asociación Japonesa y ahora nos vamos al Sum de Central Córdoba. Nuestras fiestas son autogestionadas.

—¿Cómo surgió la banda?

—Todo empezó cuando estábamos en una casa, como una diversión. Hay integrantes del palo del punk, del soul, del reggae, del hardcore. Me gusta mucho la salsa porque es muy orquestada como el jazz.

—¿Considerás que sigue en pie el mito que la cumbia es un género de menor calidad?

—¿Cuáles son sus influencias?

—Componemos entre todos, funcionamos como cooperativa. Nuestras influencias son Los Palmeras, Mario Pereyra, Aniceto Molina, Rubén Blades, Héctor Laboe, Chico Trujillo y la orquesta porteña La Delio Valdez. Y una banda rosarina que se llama Aynamá que hace salsa, arriba del escenario son unos monstruos.

—¿En qué te cambió ser frontman?

—Siempre trabajé en un vivero familiar, ser cantante no me cambió en nada. Eso sí, cuando voy a tocar me pongo en personaje, en el escenario hay que darlo todo.

—¿Cuándo planean lanzar su primer material discográfico?

—Estamos grabando en el estudio Magia. Ya tenemos los cortes "Igual a las demás", que es propio, "Elsa" que es una cumbia peruana de la banda Los destellos, es cumbia chicha y "La brava". La idea es terminar de grabar varios temas más y sacar nuestro primer disco a fin de año. Además, queremos hacer una gira por Europa.