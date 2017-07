Con lágrimas en los ojos, Peter Alfonso se despidió del Bailando donde "formó su familia"

Pedro Alfonso no sólo se inventó como artista en " ShowMatch " sino que además ahí la conoció a Paula Chaves, se enamoró, se casó y formó una familia.

Pero todo tiene un final y el famoso Peter decidió irse de " Bailando por un sueño "con tremenda emoción, recordando su paso por el certamen.

"Me sigue costando poder imaginarme afuera. No lo puedo tomar como despedida. No podría empezar a agradecerte. Fueron siete años frente a la cámara, pero desde el 2003 que estoy en Showmatch", contó Pedro con lágrimas en los ojos.

"Todo lo que pasó acá adentro, todo lo vivido. Nos casamos con Pau. Formé una familia. Venir solo como productor, a estar los cuatro", agregó.

"Es muy difícil de explicar lo que estoy viviendo. Sos la persona más importante en lo laboral y sos lo más generoso", le dijo a Tinelli.

Flor Vigna, la compañera de baile, continuará siendo parte del certamen junto a Agustín de Maramá. El próximo ritmo, la salsa de a tres, será la última de Pedro Alfonso, pero con anterioridad ha declarado que el seguirá siendo parte del equipo y que visitará en el estudio a su partener.