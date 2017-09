Cómo recuperar el dinero de las entradas del show cancelado de Aerosmith

La empresa organizadora del cancelado recital de Aerosmith en Rosario dio a conocer los pasos a seguir para la devolución del dinero de las entradas, que estaba previsto para el 3 de octubre y quedó trunco por problemas de salud del cantante, Steven Tyler.

La organizadora del show, Joison Producciones, indicó que las entradas compradas en efectivo en disqueria Amadeus (Cordoba 1369, local 9) se devolverán en efectivo en dicho punto de venta desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de octubre, de 11 a 19. Los compradores deberán presentarse con las entradas originales y el documento de identidad, y no se aceptarán fotocopias ni otros comprobantes.

Aclararon además que el cargo por servicio "también será reintegrado junto con el valor de las entradas".

En tanto, las entradas adquiridas a través de FullTicket.com o con tarjetas de crédito se devolverán por los medios como fueron adquiridos a partir del próximo lunes 16 de octubre.

La organización del recital de Aerosmith en Rosario ya había difundido la opción de canjear los tickets sin costo adicional por entradas del show de Guns N'Roses y The Who que se realizará el próximo domingo en el Estadio Unico de La Plata. Quienes estén interesados en esta opción deberán completar un formulario en. Los sectores de Campo y General podrán ingresar con el mismo ticket por el sector Campo. Los sectores de plateas V, W, X, Y, Z, P, O, N ingresarán con el mismo ticket por el sector de Platea Sur A y Platea Sur B. Los sectores de plateas J, K, L, M, D, C, B, A, Palco Centenario y Palco Oficial deberán canjear sus tickets por Platea Preferencial en las boleterías del estadio ubicado en Calle 21 y Calle 530, que se encontrarán abiertas a partir de las 10 de la mañana del 1º de octubre.