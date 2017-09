Cómo canjear las entradas del suspendido show de Aerosmith para ver a los Guns N' Roses

Embed

Quienes compraron tickets para ver a Aerosmith tienen la opción de canjear esas entradas para asistir el domingo al show que Guns N' Roses y The Who brindarán el domingo en La Plata. Así lo anunció Joison Producciones esta mañana en su página de Facebook. Por la tarde habrá detalles de cómo será la devolución en efectivo y a través de otros medios de pagos.La suspensión del show de Aerosmith que iba a realizarse el 3 de octubre en Rosario fue anunciada ayer por la banda que reveló que el cantante Steven Tyler sufrió un problema de salud.El titular de la productora Claudio Joison señaló que "todos van a recuperar el valor de la entrada, como sucede en estas situaciones a través del mismo modo que se pagó. Fullticket devolverá el dinero a quienes pagaron online con sus tarjetas de crédito, y lo informará desde internet mismo, y quienes lo compraron en locales de venta en efectivo deberán ir a reclamar al lugar donde lo compro y se devolverá el dinero".Esta mañana además se publicó en el sitio de Joison Producciones en Facebook la posibilidad de canjear los tickets para asistir el domingo al show de Guns N' Roses + The Who en La Plata. Por el mismo medio se ampliarán hoy los detalles de los métodos para recuperar el dinero."Sobre la devolución del importe les estaremos informando proximamente. Agradecemos infinitamente su paciencia al respecto, ya que queremos asegurarnos que dicho proceso se lleve a cabo con la máxima seguridad y que todos accedan a la devolución que les corresponde", explicaron desde Facebook."Nos decía que anoche después del concierto de San Pablo uno de los músicos tenía un problema de salud y evaluaban si seguir la gira o no, y no especificaron si era Tyler u otro de los músicos, pero nos pidieron que estemos atentos a una confirmación oficial, que el tema era serio", dijo ayer a Canal 5.Al mediodía de ayer lelgó la confirmación cuando la banda desde todas sus redes oficiales informó que suspendía el tour y que efectivamente Tyler tenía problemas de salud.El mismo Joison estimó que la afecció era grave, "ya que debieron llevarlo en avión antes de la noche por orden médica hasta Estados Unidos de urgencia".