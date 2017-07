Chiche Gelblung se quebró al recordar junto a Pampita cuando detonaron una bomba en su casa

Samuel "Chiche" Gelblung fue uno de los invitados especiales del programa conducido por Carolina " Pampita " Ardohain por la señal de cable KZO.

La modelo le consultó sobre los escraches de los que ha sido víctima a lo largo de su carrera y el periodista no pudo evitar quebrarse.

"Mi familia pasó por muchas circunstancias. Bombas, exilio y escraches. En ese sentido (los escraches) son algo de lo que no se habla. Se tolera y se acompaña, decidí no enojarme", dijo Gelblung.

Chiche Gelblung en el programa de Pampita



"La escena más terrible de mi vida. No la voy a olvidar jamás. Pusieron una bomba en la puerta de mi casa, la tuvieron que detonar los bomberos. Tenía un hijo de dos años y acababa de tener una bebé. La taparon con colchones", recordó, con lágrimas en los ojos.

Y agregó: "Eso no se olvida nunca más, pero bueno, ya pasó. Son cosas terribles. Una vez que pasaste por eso, lo demás es una pavada".

De inmediato, Pampita se encargó de consolarlo y le preguntó cómo lo encuentra la vida a sus 73 años: "Estoy más viejo. Hay ciertas cosas que no me doy cuenta del tiempo. Para mí el tiempo es una circunstancia. Me miro al espejo y estoy medio viejo choto pero no me hago cargo. Por eso digo que soy inmaduro".