Chechu Bonelli denunció privilegios en el Bailando, se la agarró con Lourdes y Lolo Rossi

Luego de enojarse con la producción por no bailar el lunes, Chechu Bonelli le hizo un reproche en vivo a la jefa de coachs Lolo Rossi.

La conductora volvió a decir que hay "privilegios" y diferencias entre los concursantes y contó una infidencia. "Yo por ahí planteo que quiero traer determinados objetos para adornar una coreografía y me dicen que no. Y a otros. Se lo planteo a otros productores, no a Hoppe. A muchos concursantes sí los dejan, muchos, muchos", aseguró.

Embed Noche soñada ...... el esfuerzo vale la pena! Siempre! Gracias y más gracias! #showmatch2017 #bailando2017 @cuchunchoglia @facuinsua Una publicación compartida de chechubonelli (@chechubonelli) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 9:49 PDT



Luego se refirió a la picante frase que dijo sobre la pared pintada especialmente para el reggaetón de Lourdes Sánchez. "Está buenísimo que así como le pintaron el pasillo a nosotros también nos den la propuesta. Que sea más parejo", apuntó.

Además, aclaró que con Lourdes está todo bien y que incluso la llamó para aclarar que no tuvo una mala intención al señalar lo de la pared.