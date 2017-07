"Chance no es un superhéroe"

La comparación entre Doctor House y Chance resulta imposible. Por eso Laurie detalló las diferencias que existen entre ambos personajes: "Siempre sentí que el doctor House era un personaje muy cauteloso, que sabe cuál es el efecto que puede tener en los demás y que sabe cómo manipularlos usando esa capacidad. Tiene un gran escudo personal en su sarcasmo, su humor y hasta a veces puede ser cruel. Es un personaje poderoso".

En cambio, su nuevo personaje, Chance, "es un hombre muy vulnerable, que se siente protegido por su profesión, su talento para tratar pacientes, y aún así eso no le ha servido para estar completamente a salvo de los insultos y las heridas que le provocan habitar este mundo". En ese aspecto, Laurie precisó: "Él siente el dolor de la existencia, el de sus pacientes y eso le ha llevado a perder sus últimas defensas. No es un hombre duro, y por encima de todo, es una buena persona. No trae nada del equipamiento típico de los héroes en el cine y la televisión. No es un superhéroe".