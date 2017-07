Cathy Fulop le puso los puntos a Paulo Dybala que está cada vez más cerca de su hija Oriana

Desde que finalizó su noviazgo de tres años con Julián Serrano, Oriana Sabatini pasó a convertirse en una de las morochas más codiciadas. Enseguida, tras la ruptura con el Youtuber, comenzaron los rumores que la vincularon al futbolista Paulo Dybala.

En este marco, Catherine Fulop y Ova Sabatini, padres de la codiciada Oriana, hablaron sobre esta posibilidad.

Embed En la vida todo llega, todo cambia, todo pasa,. @orianasabatini @ovasabatini #directtvarena Una publicación compartida de Catherine Fulop (@fulopcatherine) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 7:25 PDT





"No lo sé, no lo he visto. Sí se hablan por supuesto, pero no creo que sean nada, sería difícil con ella comenzando su carrera y él viviendo tan lejos. Yo no sé, no lo conozco todavía, no le he visto en persona. Cuando dijeron quién era yo dije '¿quién es este?'", confesó Cathy.

Y continuó: "De todo lo que viene acompañado de Paulo lo único que me interesa es que sea buena persona y se porte bien con mi niña. Para deportista famoso ya tenemos uno en casa y no necesitamos otro, así que ojito", disparó, mitad en chiste y mitad no.

En tanto, Ova Sabatini, negó haber conocido al goleador de la Juventus. "No lo conocí", dijo. Y añadió: "No estoy autorizado a hablar de eso. Me gusta que ella esté contenta, sea feliz y que esté con una buena persona", concluyó el Ova.