Catherine Fulop apoya las protestas y se suma hoy al "plantón" de Venezuela

En la imagen que acompaña el texto se puede ver a Fulop junto a su marido Ova Sabatini y sus dos hijas Oriana y Tiziana, todos sosteniendo la bandera de Venezuela.

Ante el momento de tensión en ese país en el que ya hubo más de diez muertos en distintas manifestaciones de protesta., la actriz decidió expresar su repudio al gobierno de Nicolás Maduro.

"Ante la triste y dura situación de mi bella #venezuela agradezco el apoyo incondicional de mi familia. @orianasabatini @tizianasabatinif @ovasabatini Me encuentro lejos pero no ausente o indiferente ante los atropellos de este régimen abusivo. Mañana se viene el #planton y estaré aquí con esta pequeña ventana abierta al mundo, gracias también a los que me ayudan a la difusión de lo que sucede y que quede claro que NO queremos elecciones para salir del REGIMEN, queremos salir del REGIMEN para tener elecciones. Hasta que no haya división de poderes no habrá elecciones transparentes.#callehastaquecaigalatirania #libertad #abajocadenas #mueralaopresion", expresó la actriz.