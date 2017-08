Catarata de tuits de Araceli González cansada de las "mentiras" de Adrián Suar

Araceli González sigue en pie de guerra mediática luego de que Griselda Siciliani destratara a Fabián Mazzei en una entrevista con "Intrusos". Ahora largó una serie de tuits con mensajes para su expareja.

Las ironías de Siciliani en ese momento llevaron a que Adrián Suar se meta en la polémica y defienda fuertemente a la madre de su hija Margarita.

En una entrevista reciente, Suar comparó la relación que tiene con Araceli y con Griselda. "Con Gri es distinto, qué sé yo. Gri es familia, yo con Gri siento que es mi familia. Hay más cariño, más confianza. Sé que ella puede contar conmigo y yo con ella, es lo que siento ¿Si con Araceli no puedo contar? No sé, es distinto", dijo.

Las palabras parecen haber llegado a oídos de Araceli, según se desprende de varios tuits en los que, sin dar nombres, habla de las mentiras y el poder.

"Bien! Guauuu! ¡Las personas intentan con palabras mostrar quienes son! ¡Y en la vida los hechos nos hacen personas! #descansen #sinceridad. Pregunta: cuando tenemos poder, en el lugar que ocupemos, mostrará nuestras virtudes o nuestras peores miserias!?#honestidad #BuenasNoches. Hay momentos que leo cosas, que todos sabemos cuál es la verdad, y nos hacemos los tontos #basta hacía mucho que no entraba en tema. Ahora sí! Yo por suerte, descanso. Mi cría está sana y cuidada, mis afectos son verdaderos, y me vínculo con la verdad. Solo me desvela... LA MENTIRA", escribió.