"Cars 3", el campeón se reinventa para la gloria

Los años pasan para todos. Inclusive para los coches. Y "El Rayo" McQueen no es la excepción. La estrella de las pistas desde hace once años está de vuelta en la pantalla grande en "Cars 3", que se estrena el jueves en Rosario. Pero "El Rayo" ya no es más un novato. Y gracias a una nueva generación de corredores ultra rápidos y con diseños sofisticados, la legendaria Copa Pistón lo encuentra súbitamente expulsado de un deporte que ama.

Esa es la idea central alrededor de esta nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar que comenzó en 2006 y que en ese momento recaudó 462 millones de dólares con una idea original: autos con rasgos humanos y una historia de crecimiento y superación para contar en el contexto de un campeonato automovilístico por el Oeste de Estados Unidos. Con la dirección de John Lasseter y la voz original de Owen Wilson, aquella primera película fue candidata a un Oscar y al Bafta y obtuvo el Globo de Oro.

En 2011 llegó la segunda parte, con el mismo equipo de director y protagonista y otra carrera de coches que en esa ocasión transcurría en un campeonato mundial para ver cuál era el coche más rápido del mundo. Con menos nominaciones y premios, la recaudación ese año ascendió a 562 millones.

Pero, tecnología mediante y una nueva generación de pequeños espectadores después, "Cars" se renueva y pone en contexto algo tan real como el paso del tiempo, nuevamente con Wilson, pero con el debutante Brian Fee en el rol de director. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra rápidos, el legendario "El Rayo" McQueen repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que supo reinar.

Impacto generacional. Para volver al ruedo y superar el impacto generacional, necesitará la ayuda de Cruz Ramirez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet, y un par de giros inesperados. Juntos intentarán demostrar que el legendario coche número 95 aún no está acabado y Cruz pondrá a prueba el corazón del campeón en el más grande escenario de la Copa Pistón.

"Los corredores de la nueva generación son geniales", dijo el director, Brian Fee. "Se puede ver instantáneamente que autos como «Jackson Storm» son muy veloces sin esfuerzo alguno. Diseñamos estos vehículos jóvenes y más nuevos para que sean elegantes y aerodinámicos, en contraste con «El Rayo» McQueen", afirmó.

El conflicto es casi existencial en medio de esta comedia animada. Así lo plantea el productor Kevin Reher, quien aseguró que la historia es un reflejo de los campeones de la vida real. "«El Rayo» corrió por más de una década y está luchando con los problemas que muchos atletas enfrentan en sus carreras: ¿te retirás en la cima o seguís hasta el final?".

Si bien "El Rayo" McQueen sigue siendo el mismo auto seguro, decidido y amante de la diversión que el público aprobó desde el primer momento, su confianza es puesta a prueba en las pistas por los nuevos coches. "Cuando lo conocimos era un novato, un superhéroe", dijo Fee. "Tenía toda su vida y potencial por delante. Y aunque le fue bien desde la última vez que lo vimos, ya no es el joven corredor estrella que conocimos. Seguimos dándole vueltas a la idea de qué es lo que ocurre cuando una estrella como él está en el crepúsculo de su carrera", afirmó el cineasta.

Allí es donde Cruz Ramírez entra en acción. Encargada de conseguir que "El Rayo" McQueen vuelva a las pistas después de un devastador revés, Cruz Ramírez no es tímida. Su estilo de entrenamiento es de alta tecnología, entusiasta y firme, y no tiene miedo de aplicar una cuota de amor severo. Pero hay mucho más detrás de ella de lo que se ve a simple vista.

El personaje de Cruz Ramírez está a cargo de la actriz y cómica de origen mexicano Cristela Alonzo, quien fue la creadora y protagonista de la serie televisiva latina "Cristela" que emitió la cadena ABC en 2014 y 2015. El director elogió el estilo de actuación de la joven intérprete latina. "Intentamos muchas cosas. Grabamos mucho con ella, porque ese era un personaje que no íbamos a encontrar fácilmente. Así que hicimos un trabajo preciso y lo logramos, pero puede decir que ella hizo un gran trabajo. Siempre estábamos jugando con las líneas, dándole un nuevo sentido, lanzando ideas y lo hemos logrado de forma orgánica".

"Ella es un personaje admirable y agradable. Es muy apasionada por las carreras y su rol es diseñar campeones. Esta película no solo se trata de «El Rayo» McQueen, sino, en muchos sentidos, de la historia de Cruz Ramírez", definió una de las productoras del filme.

Fee trabajó en la franquicia desde el inicio en el área de diseño y lo hizo de manera muy estrecha con Lasseter y todo su equipo. Para el director el trabajo fue un desafío, pero con un universo que conocía muy de cerca. "Trabajé con John en ambas películas de «Cars», y mientras estaba en desarrollo esta tercera parte, alguien me tocó el hombro y me dijo que John quería verme".

Lasseter y Ed Catmull, presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios, lo recibieron con una afirmación. "«Vas a dirigir «Cars 3». Me sentí completamente honrado de que confiaran en mí y estuvieron muy entusiasmados de poder seguir desarrollando la historia", dijo Fee al portal Slashfilm, y reconoció que el desafío era enorme ya que este sería su debut detrás de las cámaras.

Perseverancia. Pero Fee tenía experiencia. "Empecé en «Cars» como asistente de la historia, ayudaba a los artistas a hacer su trabajo. Realmente era algo extraordinario. Un día le dije al supervisor en ese momento, el difunto Joe Ranft, que quería quedarme en la empresa y le pregunté: «¿Cómo me quedo aquí?». Y él dijo: «Hazte indispensable». Fue el mejor consejo que recibí. Porque se trata de hacer lo mejor que se puede y no mostrarlo a nadie hasta que sabés que es lo mejor que podés dar. Eso me dio una vara muy alta para medir mi trabajo y me ayudó a evolucionar. Así que un día me dieron los pantalones largos y me permitieron ser un artista real de la historia", recordó Fee al portal Moviefone.

Para esta tercera parte investigaron en profundidad, aseguró el director. "Miramos a los atletas en otros deportes, pero nos enfocamos más en los pilotos de Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing). Ellos comienzan a una edad temprana y sus vidas se enfocan en la conducción. Incluso hablamos con un psicólogo de deportes, que nos explicó que muchos de ellos ni siquiera se imaginan haciendo otra cosa", recordó.

Las ideas resonaron y se convirtieron en la motivación para el viaje de "El Rayo" McQueen en su enfrentamiento con los corredores más jóvenes. "Es una historia eterna en el deporte", dijo el guionista Mike Rich. "Lo vimos con tantos deportistas, así sea Michael Jordan o Peyton Manning, Wayne Gretzky o Misty May-Treanor. La cuestión que es común en ellos es que cuando tienen treinta y tantos años, se retiran. Tienen todo el resto de sus vidas para pensar al respecto. Le preguntamos al ex piloto Jeff Gordon por ese tema, y nos dijo: «Tenía miedo de no encontrar nunca algo más para hacer tan bien». Ellos sienten ese agujero".

"El Rayo" McQueen, amenazado por los corredores de la nueva generación, da un paso en falso que culmina en un choque dramático y también mucho tiempo para reflexionar. "Su primera reacción es que quiere hacer lo mismo que hacen los corredores nuevos", contó Fee. "Si ellos se entrenan con simuladores, él también lo hará. Si ellos usan túneles de viento, él quiere usarlos". Y así volverá a intentar dar la mejor sorpresa de su exitosa carrera.