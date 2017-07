Carla Peterson y Martín Lousteau recordaron los detalles de cómo arrancó su historia de amor

Carla Peterson y Martín Lousteau estuvieron juntos por primera vez en un programa de televisión. Fue anoche en el ciclo conducido por Susana Giménez , donde se mostraron muy enamorados y revivieron su historia de amor, que nació en 2011 y le dio vida a Gaspar, su hijo de 4 años.

Contaron que se conocieron por amigos en común, que arreglaron un encuentro para verse por primera vez. "Fue en una noche de elecciones. Se elegía Jefe de Gobierno de la Ciudad en 2011, ganó Mauricio Macri. Y era el cumpleaños de mi hermano también", recordó con lujo de detalles el economista, que a principios de año renunció a la embajada en los Estados Unidos.

"A mí me gustó, pero no pensé que me iba a ir tan bien como me fue. Me venía yendo muy mal", confesó la actriz, que recientemente estrenó la película "Mamá se fue de viaje", recordando viejos desamores.

"Yo le di el PIN de mi teléfono, lo que se usaba antes para chatear. Fui yo a dárselo. No sabía si él era tímido o no. No es nada tímido", dijo la actriz. "Estuve un mes persiguiéndola", dijo el economista, entre risas.

"Chicas, déjense perseguir -recomendó Peterson- 'No me va a ir bien, para qué', pensaba. Mi mamá antes me veía llorar por novios que me dejaban o que yo dejaba o por esas cosas que no podían ser. Y un día me había dicho, en el 2007: '¿Sabés con quién tenés que salir vos? Con un chico como Martín Lousteau'. Le contesté: '¿Mamá, qué decís? ¿Qué tiene que ver una persona con lo que sale en un diario?' Y un día le dije: 'Voy a salir con Martín Lousteau'. Me dio miedo".

Ambos hablaron sobre su hijo, Gaspar y recordaron que se enteraron del embarazo un 25 de mayo. "Estábamos por ir a una celebración con locro y empanadas de un grupo chico de amigos y a la mañana (Carla) me dijo: 'Me parece que estoy embarazada'".

"Nos casamos porque estaba embarazada. Él siempre se quiso casar conmigo pero en esa situación, por un tema de papeles y seguro médicos nos tuvimos que casar. Fue rápido, en los Estados Unidos, no le dijimos a nadie. Después se enteró mi suegra porque salió en el diario por una entrevista. Mi mamá me llamó y me dijo '¿¡te casaste!?" Imaginate, soy su hija más grande", contó Peterson.