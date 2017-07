Canciones sensibles que iluminan el gris de la ciudad

Indios llega a Rosario para presentar su flamante disco "Asfalto", en el que reúnen un puñado de canciones sensibles y espontáneas producto de encontrar colores entre el gris de la gran ciudad, donde han pasado los últimos años de su vida entre shows, festivales y estudios de grabación.

Es que luego del éxito internacional que tuvo su primer álbum homónimo de 2013, los rosarinos tuvieron que dejar su Fisherton natal y mudarse a Buenos Aires, pasando además unos meses en el DF mexicano. En medio se sucedieron participaciones en Cosquín Rock, Personal Fest, Vive Latino México y un premio Gardel a mejor álbum de artista pop en 2014. Sin embargo, no se olvidan de sus raíces y esta noche en la Sala de las Artes (Suipacha y Güemes) compartirán con el público local las nuevas canciones, a partir de las 23.30.

Según Joaquín Vitola, vocalista y líder de la banda, en este segundo disco buscaron otras vertientes musicales y contrastes, ya que además es menos bailable que el anterior, repleto de hits radiales y frescos.

"A diferencia del primero que iba más sobre la superficie, cosa que estaba buena también para poder bailar y era todo más fácil, este nuevo disco se metió en la profundidad y la música se escucha de manera más nítida, como en el mar, que hay más calma en lo profundo y al mismo tiempo más sensibilidad", explicó Vítola.

Completan Indios Nicolás De Sanctis en voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica y coros; Patricio Sánchez Almeyra en guitarra eléctrica, coros y percusión; Guillermo Montironi en bajo; Agustín Majdalani en synths y Federico Pellegrini en batería.

Revelación en la escena indie pop nacional, se valieron rápidamente de los elogios de Adrián Dárgelos y para "Asfalto" contaron con la producción de Diego Uma, también de Babásonicos. Coti Sorokin también los guió de cerca para este segundo disco que, según Joaquín, "es un viaje por distintos climas y se nota una paleta más amplia de la banda, no se queda en esa cosa beat sino que salta de lo profundo a lo bailable: es como un salto en Bungee jumping".

El disco fue grabado en estudios Romaphonic, Yuno y Spector de Buenos Aires, más los estudios Sony Music México. El primer corte de difusión es "Lucidez" y ya lidera los rankings de las radios en Argentina y Latinoamérica, además de colocarse al tope de diversas playlists en las tiendas digitales. Por todo esto es que Joaquín Vitola habla de "Asfalto" con emoción y sobre todo con mucha expectativa.

—¿De qué trata el nuevo disco?

—El disco es un montón de cosas; habla del paso del tiempo, del tiempo y la cantidad de cosas que nos pasaron entre el primer y segundo disco; nos tocó alejarnos de los amigos de toda la vida, de casa, de esa cosa establecida y funcional en tu vida. De repente entrás en otra ciudad donde no conocés a nadie... nos cambió la inmensidad de Buenos Aires. Encontramos otras facetas de nuestra vida, el espacio-tiempo fue lo que cambió y crecimos también. Estuvimos viajando en México; el DF es un monstruo y todo eso nos influenció pero con sensibilidad, tampoco nos encerramos en nosotros mismos sino que nos inspiramos en todo lo que nos pasó, y así salieron las canciones. Es la sonoridad de nuestra época.

—¿El nombre del disco tiene que ver con esta mudanza a las grandes ciudades?

—Imaginate, asfalto es lo que más vemos y lo que más crece hoy junto con internet, que es una forma de asfalto también porque te pone sobre una superficie dura, donde se pierde esa cosa sensible de la tierra y la raíz. Vimos mucho de eso e indefectiblemente nos inspiró, la música fue nuestra catarsis y salió de esa cosa más impersonal, de la violencia que tiene el mundo de hoy; lo vimos y lo vemos, de adentro y también de afuera, viendo la foto para poder contar una historia como un escritor que ve en tercera persona, aunque claramente estamos adentro y nos pega la situación.

—¿Qué influencias tuvieron en este segundo álbum?

—Nos influenció México... ¡nos influencia todo! Nuestra vida y nuestros cambios de ritmo, eso es lo que más modifica la composición de la banda y en el beat que estamos vibrando. Las mudanzas, las sensaciones nuevas, pasar de tocar en bares a la masividad de los festivales, eso pega. Pero nos pegó bien, lo sabemos disfrutar, lo sabemos llevar e intentamos que la gente también disfrute. Todo el tiempo escuchamos música nueva, pero no nos quedamos en la música, también literatura, teatro, cine... de todo.

—¿Cómo fue trabajar con Coti Sorokin y Diego Uma?

—Fueron como una especie de pinceladas claves, que hacen al cuadro lo más bello posible. Siempre es buena una mirada externa y supieron manejar los tiempos de la banda, entendieron que el grupo tenía muy claro lo que quería. Imaginate, el primer disco lo grabamos enteramente nosotros, en algún punto sabemos cómo hacer todo, eso ellos lo supieron entender y naturalmente aportaron, porque no vinieron a cambiar nada sino que sumaron detalles a la canción para hacerla una gran canción. Diego en la parte más percursiva y lúdica de arreglos, y Coti se metió en tempos, en estructuras... es un productor esencial, estuvo bueno. Dos personas entre sí distintas y con un modo operacional distinto... nos sumó mucho trabajar con gente que tiene tantos discos encima, así que hay que darle bola y aprender. Además son tipos muy sensibles y respetuosos, fue una muy buena experiencia.

—¿Cómo fue el proceso de selección de temas y producción del disco?

—El proceso fue en algún punto largo, pero porque tardamos varios años, teníamos muchas canciones dando vueltas, casi cincuenta. Gracias a Nicolás (De Sanctis), nuestro compositor más prolífico, teníamos muchas canciones a las que les faltaban algunas cositas nomás. Fue un momento difícil porque quisimos hacer todo, y a veces cuesta editarse a uno mismo. Terminamos eligiendo las últimas canciones compuestas, cosa que encerró este concepto de "Asfalto", de la gran ciudad y de visiones que tenemos de la vida moderna y de estas ciudades. Aunque también puede ser un pueblo cualquiera, porque asfalto hay en todos lados. En la ciudad cuesta más dormir, encontrar la lucidez, por la cantidad de información y cables que quedan dando vueltas en la cabeza. Grabamos quince pero encontramos en esas once canciones contrastes entre sí, y no queríamos repetir estilos.

—¿Cómo será el show en Rosario?

—Vamos a llevar la misma puesta que hicimos en Buenos Aires en La Trastienda, y es importante remarcar que llevamos a nuestra "ciudad de los amores" lo mismo de la presentación en Capital, no le va a envidiar nada. Además el show es en el ex Willie Dixon, un escenario mítico. Estamos entre el placer y la mítica, llevaremos los mismos visuales y el mismo equipo técnico. No nos olvidamos del primer disco y lo supimos mezclar de algún modo que quede fluido, va a estar Lesbiano abriendo en acústico - eléctrico. Será el mejor recital que vamos a dar en nuestra historia en Rosario, es un viaje al que invitamos a toda la gente a disfrutar con nosotros.

—¿Qué planes tienen a futuro?

—El disco está recién sacado y estamos enfocados en esto, siempre estamos con ideas nuevas y tocar lo máximo posible. El plan es no parar de tocar y hacer videos, le damos mucha bola a lo visual. La idea es seguir sacando material de un modo fluido y vamos a hacer unas reversiones de estos temas. Queremos estar siempre en la novedad, eso como norte inmediato, con criterio y buenos amigos con talento y cámaras.

—Contás con ventaja para los videos, teniendo a Flor Torrente muy cerca?

—¡Sí! (risas) Flor es un amor y es muy talentosa (hija de Araceli González y novia de Joaquín), pasa que fue la protagonista de un video de Airbag así que no se dio lo nuestro, pero contamos con ella... casi que fue la protagonista del video de "Lucidez", la verdad es que es muy buena actriz.

"Es un sonido nuevo en la banda"

Canción por canción, Joaquín Vitola presentó a su manera "Asfalto", el nuevo disco de Indios.

•Asfalto: "Es un tema que nos sorprendió en la sonoridad; es un sonido nuevo en la banda y vemos esta canción como algo novedoso en general, también algo muy nuestro, sobre todo en el estribillo; nos representa mucho y por eso da nombre al disco".

•Lucidez: "Es el primer corte de difusión, es la entrada al disco, sencillo de escuchar también. Entra de un modo que a la banda le hace bien, que cualquiera la encuentre sonando por la calle. Muestra el momento en el que estamos hoy, habla de la pérdida de lucidez para luego reencontrarla y así expandir nuestra cabeza".

•Vení: "Un bolero que nos gusta mucho, en realidad tiene la progresión de acordes de bolero nada más; la canción tiene varios años así que se ve que nos anticipamos a todo lo que iba a pasar y nuestro viaje a México".

□•Me da miedo el amor: "Una balada, esas que nos gustan a nosotros y que nos identifican con Rosario, con esa sangre de la trova o alguna reminiscencia a Fito Páez. Rosario tiene algo tan hermoso y rico, esa composición bella, siempre encontramos una canción que remite a Rosario y nos hace sentir que no perdemos la raíz".

•Luz azul: "Un tema muy lindo, más rockero. Es el primer tema que canta Nicolás, el compositor del grupo y qué decir... es el primer rock. Algo que va después a preponderar en el disco porque es un disco guitarrero, con Patricio y Nicolás que se complementan muy bien en modo cuerdas".

•Fugaz: "Una especie de balada desgarradora y que nos gustó, está buenísimo porque la grabamos en diferentes lugares: las baterías en Sony en México, los teclados en mi casa en mi estudio casero, la voz fue grabada en lo de Patricio. Se armó algo estilo Beatles, lo digo humildemente; jugamos con el piano y algunos arreglos en ese sentido".

•Auto: "El tema más beat, el color más parecido al primer disco y también va por la superficie; es un tema que permite bailar y despabilarte. Y es el momento para poner Auto en ese tracklist porque cuando quedas pensativo y suspirando de repente rematamos con algo bailable, tiene ese crossfade que nos lleva al primer disco".

•Fragilidad: "Otro tema que canta Nico, muestra la parte más frágil de la banda, firme en su sensibilidad, porque Indios es una banda que tiene esa cosa tranquila, sensible y amorosa".

•El extranjero: "Tiene que ver con un libro de Albert Camus. El libro llegó en un momento en que nos sentíamos extranjeros en cualquier lado, o apadrinados por varias ciudades; jugamos entre lo extranjero y lo local, es el tema más rockero, con mucha libertad en los arreglos y muy coral. Hasta casi más fílmico, con inspiraciones de Danny Elfman el musicalizador de Tim Burton, y en las cuerdas de The last shadow puppets, una banda que nos gusta mucho, y guitarras más setentosas. Es el distinto del disco".

•Dolorosamente bella: "Una canción que produjo Diego Uma (Babasónicos); lo empezó a hacer Nico y le dimos las últimas pinceladas melódicas y armónicas con Diego, era un tema acústico y él planeó de hacerlo la banda entera, además nos hizo escuchar música nueva, esa cosa Andy Shauf; tiene un riff y un piano muy lindo, y es un buen tema con una base que terminó siendo un buen trabajo de Diego, quien nos impulsó a grabarlo con seguridad".

•Noche de hoy: "Al principio la hicimos en formato banda y lo grabamos así, pero después Patricio, el guitarrista y productor de muchas cosas que hacemos, agarró el tema y lo dio vuelta, le metió samplers y voces de Edith Piaf; jugó con lo electrónico en la puesta de sonidos diferentes, puso efectos y nos gustó cerrar el disco así; porque el álbum podría haber sido el día de alguien, como una jornada en la ciudad con el asfalto amaneciendo, a ese alguien le van pasando distintas cosas y sensaciones y "Noche de hoy" cierra de un modo redondo el disco".