Brutal agresión a un bailarín de Flavio Mendoza en un boliche de Palermo

Un bailarín de Flavio Mendoza sufrió una brutal golpiza en un boliche por defender a una mujer que estaba siendo maltratada. El mismo coreógrafo y productor compartió la imagen de cómo quedó su rostro, en pedido de justicia.

El joven se llama Jonathan Hidalgo. El hecho sucedió en la madrugada del sábado en el reconocido boliche Ink de Palermo, según relató Mendoza en Instagram.

En ese lugar, Hidalgo habría notado el maltrato de la mujer, y fue desfigurado en el intento de defenderla.

Además, Flavio indicó que el personal de seguridad del boliche no intervino: "Es una vergüenza".

"Basta de tener miedo y no denunciar estas cosas. No voy a parar hasta que aparezcan los culpables, espero que esto se haga público y no vuelva a pasar, piensen que podrían ser ustedes", remarcó Mendoza.