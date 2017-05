Bruno Mars presentará su último disco, "24k Magic", con un show que ofrecerá el sábado 25 de noviembre en el Estadio Unico de La Plata. El músico norteamericano llegó a vender más de 26 millones de álbumes a nivel mundial. En 2010 lanzó su disco debut, "Doo-Wops & Hooligans", que cortó los hits "Just The Way You Are" y "Grenade".