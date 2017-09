Brian Lanzelotta conoció el ADN positivo y dijo que ahora espera que su hijo lo "quiera"

"Los nervios me paralizan no puedo creer después de tanto tiempo pude saber la verdad y un mar de sentimientos invaden mi cuerpo mente y alma", expresó el cantante el viernes en las redes sociales.

El exparticipante de Gran Hermano finalmente comprobó que es padre, fruto de una relación que mantuvo hace muchos años con una joven.

Brian, con mucho coraje, insistió en saber la verdad y luego del examen de ADN los resultados arrojaron que es padre.

En diálogo con PrimiciasYa.com , Lanzelotta contó sus sentimientos: "Me dieron los resultados, dio positivo, así que ahora hay que seguir los pasos legales que me piden. Ahora a empezar de cero. No tengo mucho para decir, sólo quiero que me quiera".