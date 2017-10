Breves de Escenario

Fulanos presenta su show de stand up

El grupo de stand up Fulanos presenta un show de humor donde fusionan el stand up con monólogos temáticos y personales en una propuesta que se completa con música, participación del público y sorteos. Formado en 2014, Fulanos está integrado por Euge Moretti, Andrés "El Pelado" Rodríguez, Coco Castillo, Diego Ruso y Markus "El Locutor" Di Nella. Atravesando su tercera temporada, ya mostraron su trabajo en Buenos Aires y la distintos espacios de la ciudad. Hoy, a las 22, en Milos (Pellegrini 916).



"La Boheme" sube a escena en El Círculo

La ópera "La Boheme" subirá por segunda vez a escena, hoy, a las 20.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). La puesta en escena de esta célebre obra con música de Giacomo Puccini es una nueva producción de la Asociación Cultural El Círculo, conjuntamente con Buenos Aires Lírica y cuenta con la colaboración de la Opera de Rosario y auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.