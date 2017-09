Breves de Escenario

"Mujer bonita" ahora será un musical

La famosa comedia romántica "Pretty Woman" llegará el año próximo a Broadway después de muchas especulaciones, y la música estará a cargo de Bryan Adams, anunciaron los organizadores. La película de 1990 con Julia Roberts y Richard Gere en los papeles principales relata la historia de la prostituta Vivian y el empresario Edward, que se enamora de Vivian. El musical llegará a Nueva York en el otoño (boreal) de 2018 después de un primer estreno en Chicago.



La segunda parte de "It" ya tiene fecha

La exitosa película de terror "It", dirigida por el argentino Andrés Muschietti, tendrá una secuela que se estrenará en septiembre de 2019, informó el estudio Warner Bros a través de un comunicado. El guión del filme estará a cargo de Gary Dauberman, aunque aún no se confirmó si Muschetti será el director, consignó un cable de la agencia EFE. La secuela contará la vida de adultos del grupo de niños que en la actual versión enfrentan al diabólico payaso asesino Pennywise. Con apenas unas pocas semanas en cartel, "It", cuyo presupuesto fue de 35 millones de dólares, se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia con una recaudación acumulada hasta el momento de 478,1 millones de dólares en todo el mundo.



Terminó el misterio de "Aserejé"

Después de 15 años de su lanzamiento, revelaron el significado es estribillo de la canción "Aserejé". La explicación de un joven uruguayo sobre el hit musical del año 2002 habría resuelto el misterio. La canción del grupo andaluz Las Ketchup fue número uno de ventas en más de 20 países y el significado del estribillo fue un misterio durante 15 años. Un usuario de Twitter, @Kueaff, dice haber resuelto el misterio de la extraña letra en un idioma desconocido. Según su teoría, el protagonista de la canción canta "Rapper's Delight", de The Sugarhill Gang en un mal inglés y sólo con fonética.