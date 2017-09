Breves de Escenario

Récord de usuarios en la plataforma Cine.Ar

La plataforma Cine.Ar Play, que permite acceder en forma gratuita a creaciones audiovisuales nacionales desarrollada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) junto al Incaa, ya alcanzó los 622 mil usuarios registrados, a 8 meses de su relanzamiento. El servicio gratuito de video a demanda al que se puede ingresar desde navegadores, celulares, tablets y televisores continúa incorporando adeptos y de 33.200 usuarios registrados, en agosto trepó a 622.109. Cine.Ar Play cuenta con más de 600 películas y alrededor de 500 horas de series nacionales.

Adiós a Len Wein, el creador de "Wolverine"

Len Wein, historietista, editor y cocreador de la película "El monstruo del pantano" (1982) y las sagas "Wolverine" y "Gotham", falleció en Nueva York el domingo, a los 69 años, anunciaron las firmas DC y Marvel. Wein, cuyo nombre completo era Leonard Norman Wein, había nacido en esa ciudad el 12 de junio de 1948 y se había convertido en vida en una leyenda del cómic, ya que escribió o editó casi todos los grandes personajes de DC. "Es difícil encontrar una faceta en el universo DC que Len no tocara", dijo la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson.

Payasos rusos piden prohibir "It"

El grupo de payasos del Circo de Yekaterimburgo de Rusia pidió prohibir la exhibición de "It" en el país ya que considera que el filme denigra su profesión y crea estereotipos entre los niños. "Nosotros, payasos con treinta años de experiencia, declaramos que este tipo de películas denigran nuestra profesión y ofenden los sentimientos de los payasos de nuestro país". El filme basado en una novela de Stephen King debutó el fin semana último con una recaudación de 117 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, y se convirtió en el estreno de terror más taquillero de la historia estadounidense.