Breves de Escenario

Lanzaron "Fantasy", de George Michael

Un nuevo sencillo de George Michael fue lanzado ayer, ocho meses después de la muerte del astro británico. La canción "Fantasy", originalmente grabada a finales de los 80, fue reeditada por el maestro del funk Nile Rodgers y ya está sonando en la radio. La publicista de Michael dijo que el tema iba a incluirse en su álbum de 1990 "Listen Without Prejudice" pero "se perdió". Michael le pidió a Rodgers el año pasado que revisara la canción para lanzarla como el primer sencillo de una reedición de "Listen Without Prejudice". Michael murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años, de causas naturales, como resultado de una cardiopatía y un hígado graso.



Lady Gaga, en un documental de Netflix



"Gaga: Five Foot Two", el filme documental de Netflix sobre la estrella pop estadounidense Lady Gaga, se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a la plataforma de streaming el 22 de septiembre. Dirigido por Chris Moukarbel ("Banksy does New York", "Me at the zoo"), el título del documental hace referencia a la altura de la actriz e intérprete de temas como "Poker face" y "Born this way".╠

"Five Foot Two" (o cinco pies y dos pulgadas, unos 157 centímetros) sigue a Gaga en su vida cotidiana, de manera que los espectadores la acompañarán tanto al supermercado o a la cita con el médico como hasta la trastienda de sus recitales multitudinarios.

■□ De acuerdo con el teaser trailer que Stefani Germanotta -tal el nombre de nacimiento de Lady Gaga- dio a conocer ayer durante un concierto en Toronto, Canadá, y que hoy distribuyó Netflix, el retrato de Moukarbel capta distintos pasajes de la vida de la artista durante un período de ocho meses.