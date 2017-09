Breves de Escenario

"True Detective" tiene tercera temporada

HBO confirmó que la serie "True Detective" tendrá una tercera temporada. La misma contará para su rol protagónico con el actor Mahershala Ali, ganador del Oscar por "Moonlight". El creador de la serie, Nic Pizzolatto, dirigirá esta temporada junto con Jeremy Saulnier, un director joven cuyo estilo muestra una filmografía en la que abundan la sangre y la violencia. Pizzolato, además, será el único guionista de la temporada, salvo por el capítulo cuatro que fue escrito por David Milch, quien finalmente solo aportará ese episodio y no estará como autor de la serie según se especulaba.

A Angelina Jolie no le gusta la soltería

Angelina Jolie admitió, a un año de su separación del actor estadounidense Brad Pitt, que no le gusta la soltería. "No hay nada que me guste de estar sola. No es algo que quería", dijo la célebre actriz en una entrevista con el diario Sunday Telegraph. Un año después de separarse de Pitt, tras 12 años de relación y a quien conoció durante el rodaje del filme "Sr y Sra Smith", la hija del también actor Jon Voight admitió que aún lidia con su nueva vida de soltera. "Ha sido difícil", dijo la artista, madre de seis hijos. Según la estrella de Hollywood admitió además que para ella "no es un año fácil desde el punto de vista emotivo".

Patti Smith siente vergüenza por Trump

La cantautora estadounidense Patti Smith, un ícono del punk, convocó en México a "una pequeña revolución" y arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien expresó su rechazo abierto. "Trump no me representa, él no es mi presidente y sólo puedo decir que lo siento de parte de mi país y que vamos a continuar la lucha", afirmó durante una conferencia de prensa después de deplorar la retórica de odio y las medidas anti-migratorias que ha adoptado el mandatario tras su asunción el 20 de enero pasado.