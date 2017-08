Breves de Escenario

Benjamín Vicuña le dijo no a Netflix

El actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió a todos confesando que rechazó una propuesta de Netflix el año pasado para actuar en la serie "Narcos", una de las más exitosas de la plataforma digital. El motivo de tal rechazo lo explicó en "Rompé la tarde": "Mis hijos son mi vida, le doy mucha importancia a la familia. Mi régimen para tomar un trabajo es un límite de hasta tres meses y viajar a verlos cada dos semanas. Así trabajo. Si no me dan esas condiciones, para mí pesa más la familia". Netflix no le aceptó dicha condición.

Subastan partitura de "Eleanor Rigby"

La partitura original de la famosa canción de los Beatles "Eleanor Rigby", un manuscrito de Paul McCartney, que además lleva la firma del fallecido productor George Martin, será subastada el próximo 11 de septiembre por la casa de pujas Omega Auctiones. Esta pieza formará parte de una serie de objetos que serán subastados en la misma ocasión, todas ellas relacionadas con el legendario cuarteto de Liverpool. Esperan que la partitura alcance la cifra de 21.900 euros. La canción "Eleanor Rigby" es una composición de McCartney incluida en el disco "Revolver", de 1966, y reeditada para la banda sonora de la película "Yellow submarine", de 1968.