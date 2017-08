Billordo: "Ser punk es poder decir lo que pensás"

El músico porteño Diego Billordo ya lleva 15 años transitando el camino del cantautor y algunos años más la escena under. Salió otra vez a las rutas argentinas y viene de pisar escenarios de todo tipo por Europa, desde pubs hasta casonas de okupas. Billordo es inclasificable. "El estilo es una mezcla de punk, indie, alternativo, rock. En vivo hay una fuerza medio punk, garage... Son matices extraños, juego mucho con la experimentación. Podés escuchar una base de hip hop o algo electrónico y arriba una guitarra punk", dice el hombre de 40 años y flequillo eterno en una entrevista a un diario de Tucumán.

¿Qué significado tiene hoy el punk, en plena era de la redes sociales? "Poder decir lo que pensás", dice Billordo a Escenario tras juntar fuerzas antes de subirse al ómnibus en medio de su interminable tour.

Billordo regresa una vez más a Rosario. Su show será esta noche, a las 21, en Blackmore (Sarmiento 384), con la presentación de un nuevo álbum, "Punk de fogón", que tiene cuatro temas en la versión online y 22 en el CD. El disco físico incluye casi completo "Nunca tuve un hit folk" 1 y 2, y un tema de "Es emocionante fracasar", además de otro de "Revoltoso anti folk". Todos grabados con el celular y en una toma, "y además todos tienen más o menos el mismo mastering y concepto que «Punk de fogón»", informa Billordo, "tal cual lo hicieron varios... Nirvana, Daniel Johnston", insiste.

Lo cierto es que hubo mucho tuit y mucha ruta en los últimos meses de Diego Billordo. Es decir, mucho estímulo extra para visitar grandes y pequeñas urbes, sus hoteles y sus escenarios. "Me estimulan mucho; son el alimento para seguir en la ruta del under. Las redes sociales van uniendo personas que llevan a unirse en el arte, y con mi música llego a muchas situaciones y lugares. De los hoteles guardo anécdotas varias, pero también paro mucho en casas de amigos y amigas y también de seguidores. En todos lados hay gente viniéndome a ver y eso es algo loco y único jamas soñado para mí", apunta el músico.

Sobre la gira por Europa Billordo dice que "fue 109 por ciento autogestionada". Detalla: no hubo sellos, manager, productoras clásicas ni subsidio de ningún estado. "Junté los contactos y alianzas de años y me mandé", dice. El resultado: fueron dos meses con 33 fechas en 30 ciudades de España, Catalunya, Francia, Holanda , Alemania, República Checa, Austria, Dinamarca, Escocia, Gales e Inglaterra. "Toqué en bares importantes, antros under, okupas, pizzerías y disquerías que hacen al circuito indie de Europa. Me llenó de alegría ver que todo lo que pesa en Argentina allá no existe; acá lucho contra muchas cosas para poder ser artista y necesito muchas movidas para laburar. Allá habló el antifolk y el arte".

—¿De qué te nutrís para hacer nuevas canciones?

—Del amor y el desamor. De mis luchas en la politica dentro de la música y mi independencia. Y de la lucha social en sí.

—Cuáles son hoy tus héroes?

—Esa mujer u hombre que se levanta a las 4 de la mañana, que se toma dos bondis para ir a laburar todo el dia y mantener a su familia en este sistema de mierda.

Bienvenido al mundo Billordo.