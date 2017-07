Barby Silenzi dijo que no tiene "nada que ver" con la presunta separación de Silvina Luna y El Polaco

Desde que comenzaron a salir, Silvina Luna y El Polaco no lograron tener mucha paz. Primero porque él viene de una conflictiva separación con la mamá de su hija, Valeria Aquino. Y en segundo lugar porque la decisión de no bailar con Barby Silenzi tuvo un costo alto: la ex de Francisco Delgado no quedó contenta con la determinación y salió a matar a Silvina por considerarla responsable de romper con la dupla de baile.

Sin embargo, los chicos siguen surfeando olas. En medio de rumores de crisis por lo que dijo Barby Silenzi hace pocas horas, El Polaco dialogó el jueves con PrimiciasYa.com y ratificó que entre ellos está todo más que bien.

Vale recordar que en una entrevista, Silenzi afirmó que Silvina se enteró que tenían una empleada doméstica en común con la ex de Delgado y que por eso la echó. Ante esto, el cantante afirmó: "Nada, pero nada que ver. Es mentira. No hay crisis. Está todo muy bien con Silvina". Y agregó: "Solo que por ahora decidimos no casarnos".

Pero este sábado, según la información que circuló en las redes, Silvina Luna y El Polaco estarían separados tras 6 meses de amor. Es más, él ya habría abandonado la casa de ella en San Telmo, a la que se había mudado a fines de enero, tras confirmar el noviazgo.

Lo cierto que las últimas peleas entre ellos se dieron por la charla que tuvo él con Silenzi en los pasillos del estudio de ShowMatch que terminó con Silvina haciéndole reclamos a su novio y llorando.

PrimiciasYa.com se contactó con Silenzi, quien aseguró: "Yo no tengo nada que ver. Si es cierto que ellos terminaron, yo ni idea".

Con respecto a su amistad con El Polaco, contó: "Pasa que nosotros nos miramos y ya sabemos lo que piensa cada uno. Esa noche él hacia chistes y yo me reía, pero siempre es así. Con Silvina jamás hablamos y si ellos se pelearon, desconozco saber qué pasó".