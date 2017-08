Barbie Vélez sólo dio una pista de su nuevo amor y reveló que es "empleado"

Barbie Vélez está enamorada y no tiene problemas en contarlo públicamente, aunque por ahora no quiere revelar el nombre de su nueva pareja. Vestida muy sexy durante su visita al programa de Susana Giménez , volvió a negar los rumores que indican que el hombre en cuestión era su hermanastro, Lucas Rodríguez.

Según su testimonio, conoció a su nueva pareja "en la calle", por amigos en común. "Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente", reveló. Y Susana le indicó, con mucho humor: "No mantengas a nadie, te lo digo por experiencia".

"El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta queme di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", contó la actriz en el sketch "La empleada pública", a pesar de haber tenido una larga relación en el pasado con Fede Bal.

Además, reveló que, ahora que vive sola, le cocina a su novio: "Le gusta el asado, la carne, el sushi, no". Y que en la intimidad la llama "bebé".

Respecto a los rumores de que mantiene un amorío con el hijo de Fabián Rodríguez, ex marido de Nazarena Vélez, indicó: "De verte tan seguido con una persona surge el rumor. Soy muy amiga pero no tengo una relación".