Arrasa en Broadway un musical que cambia según las decisiones de Trump

Un musical del teatro under neoyorquino sobre Donald Trump se convirtió en la sensación de la temporada ya que su contenido se modifica de acuerdo alas decisiones que emana la Casa Blanca.

"Me the People" es una parodia del gobierno de Donald Trump que, poco a poco, se ha ido haciendo hueco en la cartelera del off Broadway. En el pequeño teatro Triad, ubicado en la calle 72, no existen las butacas sino mesas y sillas.

Justo antes de comenzar la función, una voz en off dice: "Señoras y señores, si durante la representación tiene lugar el impeachment, se suspenderá la función y les será devuelto su dinero".

Como ejemplo de su maleabilidad, el día en el que sus responsables, la dramaturga Nancy Holson y el productor Jim Russek, dialogaban con el diario El País, el jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció su dimisión y ellos discutían la manera de incluirlo en esta pieza teatral que, con cuatro actores y un pianista, nace con una vocación de dardo poco conciliador.

"Este espectáculo no hará cambiar a nadie su opinión, ya hemos entendido que muchos votantes de Trump, a pesar de todas las cosas que ha hecho, no le retiran su apoyo. Esta es una catarsis para la gente que está sufriendo mucha ansiedad por este giro en nuestro país. Funciona más bien como un funeral. Alguien ha muerto, el féretro está abierto y la gente está alrededor bebiendo, riendo, cantando y haciendo bromas mientras el cadáver está en la habitación. Ese cadáver es nuestro país", explica Russek.

La obra llamó la atención de los principales medios y recibió excelentes críticas del The New York Times y, de momento, tiene funciones programadas hasta el 2 de septiembre. La fórmula es bien sencilla, pues el musical toma clásicos populares y los transforma para que sirvan para "retratar lo que va a ser este país si dejamos que esto siga sucediendo", según Russek, y se puedan cantar a coro entre los asistentes.