Arde "Golpe al corazón" con el sueño hot de Eleonora Wexler en la ducha con Sebastián Estevanéz

La novela "Golpe al corazón" es un éxito de Telefe -en Rosario se ve por Canal 5- que atrapa todas las noches a miles de televidentes.

Los protagonistas Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler sienten una gran atracción que intentan contener en el ámbito laboral de la clínica en la que trabajan. Ella es Marcela Ríos, doctora y él es Rafa Farías, enfermero.

Anoche la propia Marcela tuvo un sueño muy caliente en el que tenía un encuentro íntimo con su compañera en la ducha.

Y es sólo un aviso porque el propio Estevanez adelantó cómo es grabar las escenas de sexo junto a Wexler.









"Eleonora es mi amiga y me pone nervioso hacer esas escenas, tu amiga tiene que ser tu amor, y yo dejo de ser Sebastián, y tengo que hacer que esa pasión que siente Farías, me tiene que pasar a mí", expresó el actor.

"Me ponen nervioso, hay mucha tensión, tu compañera está nerviosa, vos también, es incómodo porque estás medio desnudo, y es incómodo siempre", y deslizó un adelanto sobre cómo evolucionará el personaje de Wexler: "Además, la doctora hot viene por todo".

"Yo a Eleonora la quiero mucho, la respeto, la adoro, es mi amiga. Para mí es más difícil, es un momento dónde te estás dando un beso, o te tocas, es fuerte", especificó sobre cómo vive las escenas de sexo con su compañera en la tira.





Al tiempo que bromeó sobre cómo se sienten: "Estamos todos locos, es como tener una doble vida. Además mi mayor deseo ahí es que ella esté relajada, y se sienta bien, yo no me quiero zarpar con algo, entonces me cuido mucho".

En cuanto al primer beso de la pareja, señaló que juntos conforman las escenas y sugieren cómo desarrollarlas: "Con Eleo (Wexler) nos dimos cuenta que teníamos que darnos un beso en una escena, y lo sugerimos, porque sentimos por medio de la historia y los personajes, sino enfocás bien que hablás desde el personaje, terminás loco", expuso durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.