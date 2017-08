Araceli se decidió a contar las infidelidades, maldades y mentiras de Adrián Suar

En este marco, Araceli recordó los malos momentos que vivió con Suar, con quien se separó en 2004 en medio de fuertes rumores de infidelidades, entre ellas con Leticia Brédici y también con Griselda Siciliani.

"Su relación empezó en un momento en que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián. Hay que decir las cosas, estoy cansada de no hablar", reveló Araceli sobre un secreto que mantenía guardado desde hace más de 10 años.

La actriz fue por más, y en una extensa entrevista con "Intrusos", contó sobre cómo vivió aquella infidelidad de Suar con Siciliani, con quien en 2008 terminó blanqueando la relación: "A principios de 2007 estuvimos conviviendo un tiempo para ver si podíamos reconstruir la relación, porque nos teníamos afecto. En ese momento coincidió con otra mujer (Griselda), por eso decidí terminar la relación".

Visiblemente enojada, la actriz responsabilizó a su ex y a su entorno por la filtración del audio. "Pol-ka filtró el audio donde se me suelta la cadena para dañarme. Él lo va a negar, pero tanto mi hijo como mis íntimos lo saben. Él se va a vengar operando por detrás, como ya hicieron con distintos programas del 13", aseguró.

En relación a su vínculo laboral con la productora, la actriz contó: "En 2007, Suar llamó a mi casa para decirme que ni yo ni Fabián íbamos a trabajar nunca más en Pol-Ka y durante muchos años fue así. Por suerte hubo personas como Faroni que nos dieron trabajo en el teatro".

Araceli también acusó a Suar de adulterio: "Me fue infiel mil veces, pero me enteré siempre última". Sobre Griselda Siciliani, lanzó: "Cuando empezó su historia con Adrián yo estaba conviviendo en secreto con él porque todavía había cariño e intentábamos recomponer la familia". Y agregó: "Ella se equivocó porque salió a atacar a Fabián de la nada, pero me hizo un favor porque dejó en evidencia como son las cosas. Me siento más liviana, me saqué una mochila".

Y por último advirtió: "Esta es la verdad y por muchos años me la guardé por respeto a mi hijo. Esto es un 1% de todo lo que puedo llegar a contar a menos que ensucien mi imagen o la de la gente que amo".