Araceli le confesó a Susana que volvió a terapia después del último cruce público con Suar

Susana Giménez recibió en su living a Araceli González –presentando en televisión su look platinado- junto a su marido Fabián Mazzei. La ex mujer de Adrián Suar disparó contra el padre de su hijo Tomás. "Cuando lo tocaron a él (por su pareja) sentí que me tocaban a mí", dijo a modo de introducción.









"Fabi nos dio calidad de vida, nos permitió sentir que convivís con la verdad. Yo siempre hablé de mi trabajo, nunca de mi vida privada y cuando sucedió eso preferí callar, porque hay momentos en que el silencio es muy sabio. Pero debí reubicar esa situación en mi vida, era una línea muy delgada, porque no quería exponer a la persona que amo. Yo soy muy frontal en mis relaciones directas, pero en la tele iba a quedar mal", disparó.

"Entonces esperé una semana y decidí escribir lo que escribí. Quiero que respeten a mi familia y a mis hijos. Durante 10 años venía escuchando cosas que no me gustaban. Yo me hago cargo de todo lo que dije. Adrián también en su momento fue el amor de mi vida... entraron en diferentes edades, yo lo conocía a Adrián de bebé. Siempre prioricé la cabeza de mis hijos y este tema salió cuando Toto salía por primera vez a trabajar. Eso me molestó", lanzó sin detenerse Araceli González.









Tras la respuesta a Suar, Mazzei describió a González como "terriblemente celosa". Ella aclaró: "No es que sea celosa, es que no me gustan las mujeres desubicadas".

Cerrando el tema de su pelea con Griselda Siciliani y Suar, Araceli contó: "Volví a terapia después de 4 años, porque tenía que ordenar todo esto".