Araceli González le apuntó a Griselda Siciliani y metió a Adrián Suar en el medio

Araceli González no se quedó callada. Envuelta en un cruce de declaraciones televisivas, la actriz disparó con munición gruesa contra Griselda Siciliani, y terminó develando que la actriz inició su relación con Adrián Suar cuando ella intentaba una reconciliación con el gerente de programación de El Trece.

"En mis 25 años de carrera nunca me pasó que alguien hablara mal de alguien que no es amigo tuyo; no tuviste una relación laboral, no tuviste una relación de pareja, no lo conocés, y me molestó mucho esa manera abierta de hablar", afirmó.

"Si hay alguien que conoce a Adrián (Suar), además de la madre, soy yo. Lo conozco, crecimos juntos en esta profesión y nos conocemos los dos. Hoy nos miramos a los ojos y sabemos quiénes somos, en qué nos equivocamos, qué hicimos. Y así como yo no permitiría que Fabián hable mal de mi exmarido, él tampoco debe permitir que su exmujer hable mal de mi marido, que es la persona que amo y que respeta a su hijo", continuó.

"Estoy cansada de que hablen pelotudeces. De que la gente salga a hablar de uno. No me conoces. Yo sí la conozco a ella, pero ella no me conoce a mí. La conozco porque su relación empezó en un momento en que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián. Entonces, sí la conozco", develó Araceli.