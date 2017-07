Aparecieron chats en los que el Polaco dice que "extraña" y "ama" a Valeria Aquino

El Polaco Silvina Luna están otra vez en crisis. Es que, si bien ellos aún no dijeron nada, en las redes sociales se mostraron separados. Además aparecieron chats entre el cantante y su ex, Valeria Aquino.

En la conversación, entre otras cosas, el cantante le decía que estaba hermosa, que la amaba y pensaba en ella. "Yo siempre te amé, es más, lo sigo haciendo. Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte y te pienso", le dijo. "Por qué ponés la foto de perfil más hermosa?", le preguntó en otro momento. Aquino no sigue la charla y se restringió a hablar de su hija Alma.

chats.jpg





Sumado a esto, el Polaco, que se encuentra de gira en Uruguay, publicó un video junto a la hija de Barby Silenzi. Mientras que Silvina Luna viajó con amigos a Mar del Plata.

además llamó la atención que la actriz le puso "like" a un comentario que una usuaria de Instagram hizo sobre el cantante el domingo a la mañana. "Silvina, sos demasiado para El Polaco. Hace bolsa a todas las mujeres, es un sinvergüenza. Las usa y las deja. Te merecés un HOMBRE!", comentó y Silvina le puso un corazoncito..