Aníbal Pachano fue dado de alta pero seguirá con tratamiento ambulatorio

Desde su internación en la clínica Fleni el hermetismo había envuelto al estado de salud del bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano.



"Dejamos en claro que su actual situación de salud nada tiene que ver con el HIV. Pedimos especial énfasis en esta aclaración para no alertar a las personas que portan el virus", explican su hija Sofía Pachano y el resto de la familia en un comunicado que se difundió el jueves, día en el que Aníbal dejó la clínica, según pudo confirmar PrimiciasYa.com.



"El diagnóstico actual es la presencia de una lesión orgánica, por la que se le ha practicado una biopsia, cuyos resultados aún no están disponibles", detalla el escrito ya que el ex jurado del "Bailando" deberá seguir con tratamiento ambulatorio.



Al principio se creyó que el coreógrafo había sufrido una descompensación debido a una mala administración de la medicación para la diabetes. Su estado comenzó a empeorar el día siguiente de su internación en la clínica, cuando empezó a sentir su brazo adormecido.