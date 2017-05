Andrés Ciro, el equilibrista del rock llega hoy al Metropolitano

Tenaz, introvertido y certero. Andrés Ciro Martínez es dueño de un carisma inagotable que lo sentencia como uno de los íconos del rock nacional desde la explosión con Los Piojos hasta su carrera solista. El frontman cautiva a miles de adeptos que siguen incondicionalmente su lírica cargada de misticismo y de historias que sólo a sus 49 años se atreve a contar.

Es por eso que "Naranja Persa", el tercer material de su etapa con Ciro y Los Persas, es quizás su disco más intimista, con letras que retratan la vida después de la paternidad, las separaciones y el volver a empezar, con una estética irreverente que remite a "La naranja mecánica", pero a su vez serena, aludiendo a su madurez capricorniana. "No veo las cosas de manera estática. Lo pienso como una cuestión de movimiento. Todo va cambiando; los gustos, la gente. Y cuando uno se cree estatua es porque te quedaste duro", aseguró Andrés Ciro en una entrevista íntima con Escenario.

La banda que teloneó a los Rolling Stones el año pasado, llega a Rosario para presentar su flamante disco, que en tan sólo una semana de venta se convirtió en Disco de Oro y récord de reproducciones digitales. Se trata de un disco doble cuya segunda parte saldrá a mediados de este año. Además, está nominado a los Premios Gardel como mejor disco artista de rock, premio que Ciro ya ganó con su ultimo disco "27".

Antes del show, que será hoy, a las 21.30, en Metropolitano (Alto Rosario Shopping), Andrés Ciro reflexionó sobre el concepto del nuevo álbum, contó su relación con el ego y de su pasión por los clásicos.

—Hace mucho tiempo que no hacés una nota con un medio rosarino... ¿Disfrutás de hacer notas?

—Relativamente. A veces se tergiversa...Una misma declaración redactándola, entre que se resume y se interpreta, con lo difícil que es interpretarse entre dos personas. El periodista no siempre es afecto a lo que vos hacés, y eso veces puede hacer que las cosas se redacten distintas a lo que vos quisiste decir. Y eso, al final, resulta fastidioso.

—La primera parte de "Naranja persa" se lanzó el 27 de septiembre y se completará en 2017. A días de salir al ruedo, se convirtió en disco de oro y convulsionó las plataformas digitales. ¿Cómo surgió el concepto?

—El nombre surgió porque me imaginaba una tapa naranja y negra, y le dije a Capo Cortés, que trabaja conmigo hace muchos años con la imagen en vivo. El llamó al diseñador y él le mando una tapa naranja sin saber nada. Así que ahí fue increíble. Y cuando hicimos el video llevé un traje que me había comprado para el cumpleaños de mi yerno y un bombín que me había comprado en Londres en un viaje. Y mi hermana que me ayuda con el vestuario me dijo que estaba buenísimo y que lo use , y quedó una onda medio "La naranja mecánica".

—¿Te gusta la película de Kubrick?

—Sí, soy fan fan.

—Es un disco de funk, blues, soul y rock, en temas como "La Rosa", "Juira" ¿cómo lo describís?

—Creo que el disco tiene mucha música negra. La estética del naranja me viene del jazz de los años 50. Tiene mucho funk también.

—Con tres hijos y dos ex mujeres, el pasado con Los Piojos y una carrera exitosa con la que llenás estadios con más de 40 mil personas, ¿en qué lugar estás parado a tus 49 años?

—No veo las cosas de manera estática. Lo pienso como una cuestión de movimiento. Estoy contento y pensando en lo que viene. Creo que todo va cambiando; los gustos, la gente. Y cuando uno se cree estatua es porque te quedaste duro. No pienso: "Uy, qué bien lo que he logrado", no me detengo a pensar así. Sí lo disfruto cuando veo a la gente.

—Como compositor y frontman, ¿qué importancia tiene la presentación en vivo del disco y la respuesta del público ante las canciones?

—Fundamental. Creo que por ahí pasa la música. Es una energía de conexión y transmisión de energía y sentimientos.

—¿Alguna vez lidiaste con el ego?

—No creo. Sí a veces uno tiene que pensarlo frente a los elogios desmedidos o posiciones de comodidad. Es fundamental mantener el equilibrio, es un ejercicio.

—¿Te analizás?

—Sí, fui a terapia y supongo que me ha ayudado, pero siempre uno tiene que estar pensando que es uno más. Podés destacarte en lo que hacés, pero siempre hay alguien mejor que uno.

—Tenés una hija artista, tu hija Katjia está teniendo un pico de fama como Jazmín en "Soy Luna". ¿Cómo ex estudiante de actuación y dirección qué consejos le das?

—Sí, le he dado consejos sobre cómo manejarse con ciertas cosas. Ella quería estudiar medicina y yo le dije que probara hacer castings, que le veía talento para la actuación, me hizo caso y le está yendo bien. Está muy contenta. Creo que tiene mucha gracia.

—¿Cómo ves la escena musical actual después de la disolución de íconos como Los Piojos, La Bersuit, Attaque? ¿Ves nuevos talentos?

—Siempre hay cosas. Una banda que me llamó la atención es Los Espíritus. Aún no los vi en vivo, pero ya iré. Igual no soy de escuchar lo nuevo. Lo que más me gusta históricamente son los Rolling Stones.