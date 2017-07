Andrea Frigerio reveló su "secretazo" para mantenerse bella y flaca a los 55 años

Andrea Frigerio tiene 55 años y se mantiene bella como siempre. La actriz estuvo invitada en el programa "Cortá por Lozano" donde contó que su "secretazo" para mantenerse en forma, además de afirmar que no se hace retoques.

"A mí, la edad me liberó. Yo tengo 55 años y a esas edad ya no tiene esa cosa de sentir la competencia de otras, ya es como que liberé y digo cualquier cosa", remarcó.

Ante la pregunta sobre si siente la presión de cuidar su cuerpo por su profesión, destacó: "No me exijo mucho. Soy muy prolija en mis hábitos. Por ejemplo, duermo muy bien... me gusta dormir 8 horas mínimo pero si algún día no puedo, no puedo. Nada es estricto. Me gusta comer muy sano, no tomo gaseosas, de vez en cuando un vino tinto tomo pero no todo el tiempo, trato de no comer harinas... digamos que tengo muchos tips. Como de todo un poco y a nada le digo, 'esto no'".

"Tengo un secretazo. Tengo una balanza y peso lo mismo que hace 35 años. Todos los días, a la misma hora, a la mañana, me peso. Si ese día peso 2 kilos más, cierro la boca. Y si ese día estoy con changüí, como. Entonces ahí me voy manejando. Hago mucha elongación, pero mucho y fuerte. Tengo toda una teoría al respecto", agregó.