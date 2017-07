"American Idiot", a escena

Con germán tripel al frente del elenco, la puesta confirmó su debut para el 14 de agosto en buenos aires. La otra cara de un disco que fue suceso mundial

"American Idiot", la obra musical basada en el exitoso disco de Green Day ya tiene elenco confirmado y fecha de estreno. El debut será el lunes 14 de agosto en el teatro Broadway de Buenos Aires, en una puesta encabezada por Germán "Tripa" Tripel, el músico y actor que adquirió popularidad en "Popstars" como integrante del grupo Mambrú.

La obra que fue furor en Broadway ahora llega paradójicamente al Broadway porteño y con una gran producción. Ganadora de dos premios Tony, "American Idiot" ya conformó su elenco completo, en el que además de Tripa se destacan Mariu Fernández, Francisco Eizaguirre, Sofía Val, Sofi Morandi, Leandro Bassano, Cristian Centurión, Franco Friguglietti, Julián Rubino y Tati Luna.

El elenco fue seleccionado por el reconocido director Ariel Del Mastro, que se destacó en "Peter Pan", "Despertar de primavera" y "Cabaret", y el productor general Diego Kolankowsky, que no es otro que el responsable de "Spring Awakening" en Broadway, "Merrily We Roll Along" en Hollywood y la citada "Peter Pan" en Buenos Aires.

El elenco surgió tras un casting de más de mil artistas, que soñaron con ser uno de los protagonistas del musical creado por Green Day. En un hecho inédito y desde el minuto uno, el proceso del casting fue documentado en una serie de clips que se pueden seguir en las redes oficiales de la obra.

"American Idiot, el musical" es la adaptación del disco "American Idiot" de Green Day, que el líder de la banda Billie Joe Amstrong llevó a Broadway. Con una fuerte crítica social al status quo imperante y una adaptación de los temas originales, la obra narra la historia de tres amigos decepcionados y cansados de su vida mundana en los suburbios hasta que deciden escapar hacia la ciudad. Esta producción fue estrenada en 2010 en el teatro St. James, de Broadway, y ganó dos Tony a lo mejor del teatro musical.

Lanzado el 21 de septiembre de 2004 por Warner, "American Idiot" fue el séptimo álbum de estudio de Green Day, banda que este año visitará la Argentina (ver aparte).

Es un disco conceptual y disruptivo, que cuenta la historia de un personaje llamado Jesus of Suburbia quien, con sus canciones, hace una crítica a los medios de comunicación y al gobierno de Bush.

Green Day a Vélez el 10 de noviembre

La banda estadounidense de pop y ska-punk Green Day, encabezada por el guitarrista y cantante Billie Joe Armstrong, presentará su nuevo álbum "Revolution Radio" el 10 de noviembre en el estadio Vélez Sarsfield. La última presentación del grupo en Argentina fue en el festival Pepsi Music realizado en octubre de 2010, en un predio ubicado en la Costanera Sur de Buenos Aires. "Revolution Radio" fue editado el 7 de octubre de 2016 y cuenta entre sus canciones más conocidas a "Bang Bang" y "Still Breathing". La venta de entradas comenzará el 3 de julio a través de www.livepass.com.ar.