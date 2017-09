Alex Caniggia trató a Lhoan de "garrapatas" pero Charlotte se rió y defendió a su novio

El momento más viral y bizarro de la charla se produjo cuando Susana les dijo que tenían que seguir estudiando y Alex sentenció: "¡Nosotros ya estudiamos un montón!".

"¿Qué pasa con ese? ¿Le pega, no le pega?", indagó la conductora. Enojado, Alex la interrumpió: "¡No hablemos de garrapatas!".





"No, Su, no me pega", respondió Charlotte y contó que su madre denunció a Lhoan y agregó: "Le dije 'mamá, no me pegó'. Los dos somos locos. Tenemos una relación que no es estable para nada, vamos, volvemos, nos amigamos, nos peleamos. Somos locos, Su".





Más adelante, la joven quiso saber si alguna vez a la conductora le había sucedido algo similar. "¡Lo destruyo al que me pegue!", afirmó Susana y, entre risas, Charlotte le retrucó: "Pero, Su, ¿vos no tiraste un cenicero?".