Agustina Kämpfer y su original manera de pedir por la aparición de Santiago Maldonado.

La aparici贸n con vida de Santiago Maldonado, el joven artesano desaparecido el 1掳 de agosto durante la represi贸n de Gendarmer铆a Nacional a una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, es un reclamo generalizado en 茅l pa铆s.

Sectores pol铆ticos, sociales, deportivos y art铆sticos han expresado de diversas maneras sus pretensiones.

Ahora, al igual que muchos otros famosos, la periodista Agustina K盲mpfer pidi贸 por la aparici贸n con vida de Santiago Maldonado, aunque de una manera mun particular

En esta oportunidad, la pelirroja panelista -embarazada de siete meses- se pint贸 una sentida frase en su vientre:

"Deseo profundamente que nuestros hijos crezcan en un pa铆s en el que las personas NO DESAPAREZCAN. Que puedan alzar sus voces, que conf铆en en quienes se alistaron para protegerlos. Eso quiero. Y el d铆a de ma帽ana poder ense帽arle a Juan que la #desaparici贸nforzada de personas pertenece a un pasado tan macabro como lejano; decirle "and谩, no tengas miedo". A #SantiagoMaldonado con vida, saber qu茅 le pas贸, alivio para su atormentada familia. Y no m谩s tiempo sin una p*ta respuesta. Seguro vos quer茅s eso tambi茅n. #DondeEstaSantiago".